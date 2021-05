$!Modelo Daniella Álvarez y su novio terminan relación meses después de amputación

La modelo y presentadora colombiana Daniella Álvarez y su pareja, el actor español Lenard Vanderaa terminaron la relación.

La ahora expareja, que constantemente compartía cada detalle de la evolución de la ex Miss Colombia, de 32 años, luego de que le amputaran una pierna el año pasado, dejaron de ser tan activos en las redes sociales, lo que despertó los rumores de una ruptura.

Vanderaa se mantuvo a su lado mostrándole su amor y apoyo después de la cirugía.

Álvarez perdió la pierna izquierda a causa de una isquemia que sufrió y se convirtió en un símbolo de lucha.

Ella habló con People en Español sobre cómo cambió su vida después de esta crisis de salud.

"Todo pasa por algo, este era mi destino, esta es mi misión y no hay nada más bonito, nada que me llene más el corazón que poder servir, poder ayudar", dijo a People en Español sobre cómo se convirtió en life coach y motivadora después de su amputación.

El 15 de mayo del 2020 fue operada para extraerle un tumor del abdomen. Esta operación se complicó y terminó en la amputación de su pierna izquierda el 13 de junio del 2020.

Su familia y su entonces novio, Lenard Vanderaa, fueron incondicionales en su proceso de recuperación.

Álvarez compartió varias fotos de su pareja acompañándola en el hospital.

Hace unos meses comenzaron los rumores de separación cuando Álvarez dejó de publicar fotos con su novio en redes sociales.

En abril, Vanderaa expresó en su cuenta de Instagram que estaba en su natal España porque las autoridades migratorias en Colombia le habían negado la visa de residencia y trabajo en este país.

Indica People en Español que en febrero, Álvarez contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y los aconsejó sobre cómo superar una ruptura amorosa.

"Terminar con una persona que uno quiere, con la que una ha vivido momentos muy especiales, con la que una ha compartido tantas cosas, es super difícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo", dijo.

Luego confirmó que ya no está con el actor. "El que me demostró cada día el significado del amor incondicional Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas", expresó.

Álvarez—quien fue coronada Miss Colombia en el 2011— reveló a People en Español que sueña con ser mamá y sigue abierta al amor. "No ha llegado el momento idóneo para ser mamá, pero sin duda espero que llegue", dijo. "Creo que seré la mujer más feliz del mundo ya cuando tenga mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hogar".

De acuerdo con lo visto en Instagram, tanto Daniella como Lenard dejaron de publicar contenido donde se les ve juntos desde noviembre. Asimismo, el actor ya no sigue a la modelo, pero ella a él sí.

Lenard se defendió de los comentarios negativos alegando que siempre va a querer a Daniella y que no se fue a su país, España, para abandonarla o por otra relación, sino por el problema de su vida y para comenzar otros proyectos.