$!El amor y los negocios entre Evelio y Tueska se fueron al campo un día, pero...

La historia de la cantante colombiana y el hermano y exmánager de Eddy Herrera comenzó antes de su matrimonia, ya que estuvieron viviendo juntos varios años antes de contraer nupcias. Desde su llegada al país, hace más de 11 años, la carrera artística de Tueska ha estado bajo la tutela de Evelio, quien la introdujo primero a la agrupación Las Chicas del Can.

Una publicación compartida de T U E S K A (@tueska) el 30 May, 2014 a las 10:12 PDT

La situación se intensificó en 2018, cuando Tueska demandó a las empresas propiedad de Herrera por supuesto incumplimiento de contrato.

En ese momento declaró a medios de comunicación que: “De lo que se trata es de incumplimiento y precisamente esa ha sido mi mayor cruz y lo que me ha mantenido estancada”. En ese momento, la joven artista había entablado una demanda contra su exmarido y manager.

A lo que Herrera respondió en su cuenta de Instagram: “Agradezco a todos los que han opinado de alguna manera u otra sobre la innecesaria demanda puesta por mi ex, y además la artista que llevo 11 años representando desde que la traje al país un 18 de septiembre del 2007 a formar parte de “Las Chicas del Can”, pero los que me conocen saben que nunca he estado en litis o problemas de justicia a mis 52 años en este país”.

Pero este conflicto hoy se agregó otro elemento, que no tiene que ver ni con amor ni negocios. La detención de Herrera tras una acusación de Tueska por violencia de género.

Sobre esta acusación, Tueska publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que advierte a las mujeres sobre la importancia de denunciar las agresiones psicológicas y la manipulación, que a su juicio son abusos que no dejen marcas visibles, sino cicatrices emocionales.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso este mismo sábado la libertad pura y simple del empresario imputado por supuesta violencia psicológica en perjuicio de Tueska.