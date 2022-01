El exesposo de Tania Báez y su vínculo con los familiares de la comunicadora

Aunque había rumores fue este domingo cuando a través de sus redes sociales la comunicadora y speaker, Tania Báez, confirmó que se divorció de Francisco Jiménez hace tres meses.

"Desde hace un tiempo, a través de estas plataformas, me han preguntado insistentemente sobre mi relación de pareja y para cerrar las suposiciones, les participo que hace 7 meses tomamos la decisión de separarnos y hace 3 meses firmamos el divorcio", dijo la también actriz sin etiquetar a su expareja.

Luego de esta información muchos internautas se preguntaron quién es el hombre que conquistó el corazón de la veterana comunicadora.

Según su perfil de Instagram, donde no ha dejado de compartir imágenes con los descendientes de la comunicadora, Francisco Jiménez se define como emprendedor. Graduado de Ingeniería en sistemas, consultor de tecnología, embajador de marcas, amante de las artes marciales, los cigarros "y todo lo que me genere felicidad".

Hace varios días informó que está positivo al COVID-19 y que extraña a los nietos y demás familiares de la comunicadora. "Cómo los extraño… esperando se me quite el COVID para poder verlos y apretarlos… los amo y que Dios me los bendiga", escribió junto en un TBT donde se le ve con el yerno y nietos de Báez.

Su reflexión de Año Nuevo

En un post, donde analizaba el año pasado, el deportista lo calificó como un "año importante en mi vida, año en el que todo lo que pasó fue una lección… buena o mala es aprendida… que las experiencias son mejores que las cosas materiales… que las sensaciones son las que nos empujan, nos enseñan… que los miedos están en la mente y que cuando llegan a la realidad, nos damos cuenta que no son solo más que una nueva enseñanza".

También dijo "que solo conocer el fondo es lo que nos enseña cuanta profundidad podemos soportar, que las personas van y vienen, pero el corazón es quién sabe a quien da y a quien quita… en fin… bendigo a todos aquellos que de una forma u otra están en mi vida y a los que no están".

Tania Báez y Francisco Jiménez se casaron en el 2012. La comunicadora tenía desde el 10 de febrero del año pasado que no colgaba fotografías junto a su esposo, mientras que Francis compartió la última captura el pasado primero de enero.

En 2017, Jiménez le declaró su amor a Tania al cumplir 12 años de matrimonio. Con palabras de agradecimiento y cariño se expresó hacia la comunicadora en el concierto de Pavel Núñez, celebrado el día del amor y la amistad.

En un video colgado en el instagram de Tania se veía a ambos sentados siendo parte del público del espectáculo, cuando Francisco le dijo ante todos los presentes a su esposa: “Mis tristezas, mis lágrimas, mis éxitos, todo. Solo se me ocurrió decirte en este stage (escenario) que eres lo más importante para mí…Gracias por tu compañía en estos 12 San Valentín, que espero a mi vejez poder celebrarlos así, diciéndote gracias por amarme y dejar amarte, tuyo”.

Tania Báez y Francisco Jiménez (Instagram)