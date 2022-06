Actor de emblemáticas telenovelas revela que es homosexual

El famoso actor y cantante peruano Diego Bertie habló publicamente su homosexualidad.

“Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo. Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito”, expresó el actor sobre su orientación sexual.

En entrtevista con un programa de televisión de su país el actor también se confesó sobre su presunto romance con el presentador Jaime Bayly.

“Mi relación con Jaime nunca fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal. No fue una actitud de amor”, aseguró.

Agregó que “yo creo que estaba muy interesado en vender libros y sabía que eso iba a generar un morbo en la gente, pero ese era su único interés”.

Bertie formó parte del elenco de producciones peruanas como Rosa de América, El hombre que debe morir, la segunda versión de Natacha, entre otras. Protagonizó las telenovelas Canela, Obsesión, Leonela, muriendo de amor y Cosas del amor.

Posteriormente estelarizó la telenovela venezolana Amantes de luna llena (2000) para Venevisión y Vale todo (2002) de Rede Globo y Telemundo.

En 2005 participó en las películas peruanas Una sombra al frente, Piratas en el Callao, y en la boliviana Los Andes no creen en Dios.

Bertie protagonizó la telenovela colombiana producida de Caracol Televisión, La ex en 2006 junto a Ruddy Rodríguez. El año siguiente participó en un episodio de Tiempo final (Fox).

En 2008 participó en la versión latina estadounidense de Desperate Housewives: Amas de casa desesperadas como Antonio.

En 2009 coprotagonizó la telenovela Bermúdez (telenovela) producida y emitida por Caracol Televisión. El año siguiente, de regreso a Perú, protagonizó Los exitosos Gomes.