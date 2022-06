La canción de Shakira que algunos dicen fue para Piqué: "Me lo advirtieron pero no hice caso"

Tras el anuncio de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué han salido muchas informaciones sobre las posibles causas; la infidelidad es la que más se ha mencionado.

Sin embargo, no parece tan extraño para su entorno más cercano. Los últimos testimonios de familiares y periodistas españoles que seguían a la pareja de cerca, han dado a entender que lo veían venir.

A finales de abril, la mamá de Sasha y Milan compartía con el mundo una sorpresa musical que enamoró a sus fans desde el segundo uno. Para su alegría, unía su voz con la de otra gran estrella actual, Rauw Alejandro, su compañero en "Te felicito".

La canción fue un hit de inmediato no solo por el ritmo, sino también por todo lo que la envuelve. El video y la coreografía se hicieron virales y pusieron a bailar los pasos robóticos a lo que es su fanaticada y también a quienes simplemente la escuchaban.

People en español ha analizado la letra de la última canción de Shakira que en su momento no despertaron sospechas, y que ahora se han convertido en una descripción cercana a lo que ha podido vivir la artista. En ellas se esconden posibles mensajes y afirmaciones de decepción que hacían presagiar un triste final.

Las palabras de desamor y la descripción de alguien que no ha sabido valorar a su pareja cobran hoy más sentido.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso", comienza la canción. "Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos", dice otro párrafo. Una ficción que para algunos suena muy real.

Aunque en ningún momento Shakira ha confirmado que este tema tenga algo de biográfico, lo cierto es que la cantante de 45 años es una de las co-autoras del mismo. Y con toda la información que sigue surgiendo al respecto de las posibles deslealtades del futbolista, algunas de estas frases, aunque podrían ser pura coincidencia, se acercan bastante a su historia.

A continuación, la letra de la canción de la que todos hablan tras la ruptura de la pareja

Te felicito Canción de Rauw Alejandro y Shakira Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebalsó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien es? show Te felicito, qué bien actúas D? eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento, en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos Los tengo rojos de tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas Hablándote claro, no te necesito (Yeah) Perdiste a alguien auténtico (Ah) Algo me decía por qué no fluiamo' (Wuh!) Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah!) Como ante' (Ey) Tú de espalda apoyándote del volante (Ey) Quemando el tranquilizante No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah!) No me cuente' más historia', no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese show Te felicito, qué bien actúas