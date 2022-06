Galanes de telenovelas exitosas que confesaron su homosexualidad

En la pantalla chica representaban el estereotipo de galanes que enamoraban tanto a las protagonistas como a las villanas que se peleban por su amor. En la mayoría de los casos los presentaban como el sujeto que con solo una mirada las conquistaba. "El macho" que no toleraba ninguna insunuación de su amada hacja otro, pero que él sí tenía a más de una a sus pies. Sin embargo, en sus vidas privadas la realidad era otra.

A proósito de que este martes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+, también conocido como Día del Orgullo Gay, un evento anual que conmemora los disturbios ocurridos un 28 de junio de 1969 en Stonewall, Nueva York, desencadenando así el inicio del movimiento de liberación homosexual, hemos querido presentar algunos populares galanes de televisión que confesaron públicamente sus orientaciones sexuales, demostrando que al momento de actuar lo importante es el talento y no las etiquetas.

Roberto Manrrique

El actor fue tendencia en las redes sociales después de publicar, el agosto del año pasado, un video por medio de su cuenta de Instagram mencionando su orientación sexual.

Si bien su círculo laboral y familiar ya conocía que era gay, mencionó que le había parecido irrelevante volverlo público.

En el video, que dura casi nueve minutos, Manrique aseguró que más allá de su orientación sexual “hay aspectos mas importantes” de él como persona.

En el clip el actor manifestó que lleva siete años de relación con su actual novio.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/carmen-villalobos-roberto-manrique-posa-para-una-fotografía-14d6e84d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/carmen-villalobos-roberto-manrique-posa-para-una-fotografía-14d6e84d.jpg Carmen Villalobos y Roberto Manrrique, pareja en la telenovela Sin senos sí hay paraíso. (FUENTE EXTERNA)

Reconocido por su participación en la novela “Los Victorinos”, donde protagonizó a Victorino Manjarrés y en la novela “Doña Bárbara” donde hace el papel de Mario Nieves. Algunas de sus novelas más famosas son: “Corazón dominado”, "Yo vendo unos ojos negros” y “Victoria”, Roberto Manrique se apuntó tremendo éxito en la telenovela de Telemundo "Sin senos sí hay paraiso", en el papel de Santiago Sanín. Las tres temporadas de esta serie están disponibles en Netflix.

Diego Bertie

En junio de este año el famoso actor y cantante peruano habló publicamente su homosexualidad.

“Creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene 6 añitos y hubiera podido evitar decírselo. Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir: 'Oye, sal del clóset'. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito”, expresó el actor sobre su orientación sexual.

En entrtevista con un programa de televisión de su país el actor también se confesó sobre su presunto romance con el presentador Jaime Bayly.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/diego-bertie-ruddy-rodríguez-posa-para-una-fotografía-10c9db07.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/diego-bertie-ruddy-rodríguez-posa-para-una-fotografía-10c9db07.jpg Diego Torres junto a la actriz Ruddy Rodríguez, con quien protagonizó la telenovela La Ex. (FUENTE EXTERNA)

Protagonizó las telenovelas Canela, Obsesión, Leonela, muriendo de amor y Cosas del amor.

Posteriormente estelarizó la telenovela venezolana Amantes de luna llena (2000) para Venevisión y Vale todo (2002) de Rede Globo y Telemundo. Bertie protagonizó la telenovela colombiana producida de Caracol Televisión, La ex en 2006 junto a Ruddy Rodríguez. El año siguiente participó en un episodio de Tiempo final (Fox).

Juan Pablo Espinosa

Protagonizó telenovelas de gran audiencia a nivel nacional e internacional Se le puede recordar en producciones como "El Secretario", haciendo el papel de "Emilio Romero", y "A Corazón Abierto", en la cual encarnó al "doctor Augusto Maza", actuación que lo posicionó como uno de los galanes de la televisión colombiana y La Fan, junto a Angelica Vale, para Telemundo en los Estados Unidos.

Aunque, de manera pública no se conocía su orientación sexual, en su entorno todos lo sabían. “A los 18 años viajé a la ciudad de Boston (EE. UU.) a estudiar mi carrera como actor y desde Boston llamé a mis papás, y fue la primera vez que les dije: ‘Soy gay’. Fue el silencio más grande del planeta, pero cuando lo dije me quité un gran peso de encima”, mencionó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/un-par-de-personas-sonriendo-301ba94f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/un-par-de-personas-sonriendo-301ba94f.jpg Juan Pablo Espinosa y Angelica Vale protagonizaron la telenovela "La fan". (FUENTE EXTERNA)



Hace más de dos años que el actor presume la relación con su novio. Viven en los Ángeles, Estados Unidos.

En el 2014 presenta el programa Idol Colombia de RCN televisión (versión colombiana de American Idol) y aseguró que «es un fan del programa y para el es un sueño hecho realidad.»

También en 2014 ve la luz la telenovela Secretos del Paraíso de RCN televisión, en la que vuelve a tener un papel protagonista, interpretando a Cristóbal Soler.

En el 2015, interpreta al abogado, economista, periodista y político colombiano, candidato a la Presidencia de Colombia, asesinado en 1989, Luis Carlos Galán, en la serie Narcos de Netflix, y al polémico y divertido protagonista de la telenovela Hilo de Sangre Azul, Pedro Ospina, de RCN televisión, en la adaptación de la novela de Patricia Lara, del mismo nombre, y en la que comparte reparto con Diana Hoyos y Juan Pablo Shuk entre otros.

Alejandro Tommasi

El actor mexicano, que ha participado en telenovelas como Hasta el fin del mundo y El manantial, hizo pública su orientación sexual en 2015, luego de que una revista de espectáculos destapara sin su consentimiento su noviazgo con el artista mexicano Óscar Ruiz.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/alejandro-tommasi-haciendo-gestos-con-la-mano-0b81dad2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/alejandro-tommasi-haciendo-gestos-con-la-mano-0b81dad2.jpg Luz Clarita y Daniela Lujan en Luz Clarita. (FUENTE EXTERNA)

"Pienso que la sexualidad va más allá de lo que somos realmente como personas. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad… va más allá de la sexualidad. La sexualidad es un ratito a la noche y ya. No debemos darle la importancia [que tiene]", declaró Tommasi a un medio mexicano.

Crhistian Chávez

El ex RBD se declaró públicamente gay en 2007 por medio de una carta abierta justo después de que un sitio de internet publicara imágenes de su matrimonio civil con otro chico en Canadá.

"Ya no quiero mentir y mentirme por miedo (…) me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans, que son los que más me preocupan y por lo cual decidí ser honesto", expresó entonces el artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/christian-chávez-maite-perroni-posa-para-una-fotografía-12197bab.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/christian-chávez-maite-perroni-posa-para-una-fotografía-12197bab.jpg Crhistian Chávez fue pareja de Maite Perroni en RBD. (FUENTE EXTERNA)

Sebastián Ligarde

Por medio de sus redes sociales el actor mexicano se declaró gay en 2012 tras el fallecimiento de su pareja sentimental.

"Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando… Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. Quien me quiera, bienvenido! Quien no… Con todo respeto!", escribió España, que ha participado en El hotel de los secretos y Cachito de cielo, entre otras telenovelas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/cara-de-sebastián-ligarde-con-un-micrófono-en-la-mano-801692e7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/cara-de-sebastián-ligarde-con-un-micrófono-en-la-mano-801692e7.jpg Sebastián Ligarde y Yadhira Carrillo en la telenovela La Casa en la Playa (2000).

El actor mexicano, que ha participado en numerosas telenovelas como Pecados ajenos y Acorralada, hizo pública su orientación sexual en 2013.

"Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética… y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo", declaró Ligarde a una revista mexicana.

Alexander Torres

El actor de Mariposa de barrio y Dama y obrero habló en 2017 por primera vez con People en Español sobre su orientación sexual y la llegada de su bebé, al que tuvo con su mejor amiga Carla Meléndez.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/alexander-torres-con-una-sudadera-de-color-negro-0b80d34c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/alexander-torres-con-una-sudadera-de-color-negro-0b80d34c.jpg Alexander Torres.

Polo Morín

Este actor mexicano ha salido en bastantes telenovelas y series, así como en un par de películas y obras de teatro. Su salida del clóset no fue precisamente bonita porque básicamente lo sacaron del clóset de una manera bastante fea. En 2016, un hacker publicó fotos comprometedoras de Polo con otro hombre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/persona-con-lentes-y-corbata-3ce62fd4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/persona-con-lentes-y-corbata-3ce62fd4.jpg Polo Morín.

Después de que invadieron su privacidad, él decidió confirmar públicamente su homosexualidad en un Facebook Live, asegurando que no es que quisiera esconderlo, pero los famosos también tienen derecho a mantener su vida personal privada.

Mauricio Mejía

El actor mexicano es homosexual pero siempre mantuvo en secreto su orientación sexual. Todo cambió desde que su ‘secreto’ quedó expuesto al público luego de que una revista mexicana lo contó sin su permiso en su portada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/carolina-tejera-elizabeth-gutiérrez-posa-para-una-fotografía-f188fea8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/carolina-tejera-elizabeth-gutiérrez-posa-para-una-fotografía-f188fea8.jpg La actriz venezolana Carolina Tejera y los actores mexicanos Mauricio Mejía y Elizabeth Gutiérrez. (ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES)

“En su momento para mí fue el peor día de mi vida y ahora te puedo decir que fue el día que cambió para bien mi vida”, dijo Mejía a People en Español cuando todos conocieron su homosexualidad.

Ha interpretado una gran cantidad de personajes, demostrando su talento y versatilidad, en diversas telenovelas como “Cuidado con el ángel” en 2008, “Ni contigo ni sin ti” en 2011 y “Voltea Pa’ Que Te Enamores” en 2014.

Willy Martin

Fue en 2020 cuando Willy Martin salió del clóset y anunció que se casaría con su novio, Luis Luyando, en una entrevista con People. Martin no había hablado de su vida privada antes, pero al salir del clóset les recordó a sus fans de «el amor es para valientes». Willy y Luis se casaron unas horas después de que anunciaron su compromiso.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/hombre-con-camisa-de-cuadros-723b4791.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/hombre-con-camisa-de-cuadros-723b4791.jpg Willy Martin.

Ha sido mayormente conocido internacionalmente por su papel de Rey Galan en la exitosa serie de Nickelodeon Isa.

Rafael de la Fuente

Comenzó su carrera de actor en 2009 con papel en la telenovela deTelemundo Más sabe el diablo. Más tarde apareció en otra telenovela llamada Aurora, y en 2011 se convirtió en el papel recurrente en la serie de fantasía, Grachi, como Diego Forlán. En la segunda temporada se convirtió en parte del elenco principal. En 2014, apareció en Every Witch Way, una versión en inglés de Grachi.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/rafael-de-la-fuente-con-una-corbata-en-el-parque-58056837.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/rafael-de-la-fuente-con-una-corbata-en-el-parque-58056837.jpg Rafael de la Fuente.

En 2015, de la Fuente apareció en el papel recurrente como Michael Sánchez, el novio de Jamal Lyon (interpretado por Jussie Smollett), en la telenovela musical de Fox Empire. En marzo de 2017, fue elegido para el reinicio de The CW Dynasty como Sam Flores, una versión masculina homosexual de Sammy Jo Carrington. En diciembre de 2019 anunció públicamente su homosexualidad.

Lambda García

En julio de 2019 García confirmó abiertamente ser homosexual. En el 2019 protagoniza la telenovela La Reina soy yo, dando vida a Carlos Cruz Martínez “Charly Flow”. Ha actuado en Señora Acero, Sangre de mi tierra y El señor de los cielos, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/mujer-en-un-campo-443d8ab3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/28/mujer-en-un-campo-443d8ab3.jpg Lambda García y Ana Belena protagonizan el nuevo melodrama estelar de la cadena que está ambientado en el mundo de los viñedos. (FUENTE EXTERNA)

Desde el año pasado García comenzó una relación sentimental con Diego Oseguera publicando unas imágenes donde salen muy sonrientes en un viaje a Bangkok, Tailandia