Famosos dominicanos que pusieron fin a sus matrimonios durante el 2022

Musicológo y Ana Carolina conforman la más reciente pareja en decidir poner fin a su relación. Ellos han terminado y regresado en varias ocasiones, pero, y así lo asegura la expresentadora de televisión a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, esta vez la ruptura es definitiva.

"Por medio del presente queremos informarles que mi esposo Musicólogo y yo, Ana Carolina, estamos viviendo una dolorosa separación desde hace varios meses", así inició la modelo Ana Carolina su separación del cantante urbano.

Agregó que "han sido casi siete años de matrimonio, por lo cual ambos les pedimos respeto ante este tema que ha sido una decisión por mutuo acuerdo, bastante pensada y basada en el respeto y el amor que nos tenemos".

Otras parejas

En enero de este año, la veterana comunicadora Tania Báez confirmó que se divorció de Francisco Jiménez. Ella explicó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que siete meses antes tomó la decisión de separarse y que tres meses previos a su anuncio firmaron los papeles.

"Desde hace un tiempo, a través de estas plataformas, me han preguntado insistentemente sobre mi relación de pareja y parar cerrar las suposiciones les participo que hace 7 meses tomé la decisión de separarnos y hace 3 meses firmamos el divorcio", posteó junto al video.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/19/un-par-de-personas-en-un-escenario-60f51b8d.jpg Tania Báez y Francisco Jiménez.

La ruptura que ha causado más revuelo en redes sociales fue la de la comunicadora Gabi Desangles y el empresario artístico José Chabebe.

"Nadie merece ser víctima de linchamiento digital/social y difamaciones malsanas porque eso destruye aunque otros tantos se benefician. Rescatemos la empatía pues al final todos somos seres humanos", publicó Gabi en su Instagram junto a un comunicado compartido también por Chabebe.

Fue luego de menos de un año de matrimonio cuando la comunicadora se separó del empresario.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/19/hombre-con-cabello-largo-76affdb2.jpg Gabi Desangles y el empresario artístico José Chabebe.

A finales del 2019 Chabebe le propuso matrimonio en un ambiente rodeado de amigos y familiares. Previo a la boda ya vivían juntos desde hacía un tiempo y tenían planeado casarse antes de julio del 2021, pero tuvieron que posponer la ceremonia debido a la pandemia del Covid-19. La pareja inició su relación a principios del 2018, pero la comunicadora decidió hacerla pública dos meses después con varias fotografías junto a Chabebe.

Otra relación que llegó a su fin este año fue la de la comunicadora María Angélica Ureña y su esposo Cristian Moquete. Ella explicó en febrero que el fin del matrimonio fue por muto acuerdo.

"La verdad que culminó de una manera muy especial, fue algo de mutuo acuerdo, ambas familias quedaron en muy buenos términos porque la verdad es que yo creo que papá Dios une propósitos y en el momento que nos conocimos y durante el tiempo que duramos en nuestro matrimonio fue algo de crecimiento para ambos hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta de que estábamos en dos paginas diferentes", dijo la también actriz en el programa de televisión Pamela Todo Un Show.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/19/hombre-y-mujer-posando-para-la-cámara-delante-de-una-pared-verde-b5405c2f.jpg María Angélica Ureña y su esposo Cristian Moquete.

Dominic Fuentes y Tommy Galán

A principios de este mes de julio, y luego de siete años de casados, la comunicadora Dominic Fuentes y el exsenador y exdiputado por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, decidieron poner fin a su relación.

Fue la comunicadora quien dio a conocer la información y lo hizo con un contundente mensaje de amor propio junto una imagen de ella.

Fuentes señaló que se vio precisada a confirmar el rompimiento de los lazos amorosos con el político a raíz de preguntas realizadas por algunas personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/19/un-par-de-personas-de-pie-6230caf1.jpg Dominic Fuentes y Tommy Galán.

"Mi verdad, aquí y ahora hay realidades inevitables, innegables. Preguntas que ya son difíciles de evadir. Y sí, les respondo, mi vida ha tomado un rumbo diferente, un norte que por ahora decidí caminarlo sola. Con amor y respeto, quien fue mi compañero de vida y yo decidimos separar nuestros caminos, cada quien seguir con su vida, con la inmensa gratitud por tantos maravillosos años vividos y una hermosa hija fruto de ello", inició Fuentes.

Agregó: "La vida gira y hay que fluir con ella. Me acompañan mis experiencias, mis años madurados, mis anhelos, mis sueños. Hay una vida maravillosa en reconstrucción. No siempre los demás espectadores miran las cosas en coincidencia, pero el tiempo ayuda a ponerlas en su lugar. Me he caracterizado por la prudencia, toda mi vida y así seguirá siendo. La plenitud de mis años no son negociables, ni mi paz".

El béisbol local tampoco se ha salvado de las desventuras de Cupido. En abril de este año Albert Pujols anunció su divorcio, luego de 22 años de unión matrimonial.

"Me han hecho muchas preguntas en los últimos días sobre lo que ha estado pasando en casa y, lamentablemente, después de 22 años de matrimonio, he tomado la decisión de solicitar el divorcio de mi esposa, Deidre", dijo Pujols en una declaración, que recogen varios medios como TMZ.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/19/albert-pujols-deidre-pujols-posa-para-una-fotografía-2d755823.jpg Albert Pujols yDeidre.

Pujols reconoce que el momento de la noticia, teniendo en cuenta que su esposa se sometió a una cirugía cerebral para extirpar un tumor la semana pasada, no es ideal... pero la separación no fue "algo que sucedió de la noche a la mañana".

"Como cristiano devoto, este es un resultado que nunca quise que sucediera. Durante muchos largos días y noches, oré, pidiéndole al Señor que me guiara", dijo Pujols.

Pujols, quien se casó con Deidre en 2000, no entró en detalles sobre la ruptura.

Divorcios en República Dominicana Datos De acuerdo a estadísticas nacionales el mutuo consentimiento es nombrado como la principal causa declarada al momento de oficializar la separación. En 18 años, en República Dominicana hubo 326,004 divorcios, para un promedio de 18,111 por año. Los datos abarcan desde el año 2001 al 2018 y reflejan una trayectoria ascendente, al pasar de 12,821 casos a 24,772, respectivamente. En el mismo periodo se oficializaron 776,469 matrimonios. Las cifras reflejan que en el país se produce en promedio un divorcio por cada 2.4 matrimonios. La brecha es cada vez más estrecha, pues al 2001 la relación era un divorcio por cada 2.9 matrimonios y al 2018 bajó a uno por cada 2.0. Del total de divorciados, 169,751 parejas invocaron ante los jueces el mutuo consentimiento, entre un abanico de ocho opciones distintas que ofrece la Ley de Divorcio 1306-BIS. La incompatibilidad de caracteres queda en segundo lugar con un total de 156,199 casos, conforme las estadísticas que presenta la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).