¿Quién es Shaarza Moriel, la influencer que asegura tener una relación con Anuel AA?

Cuando se hablaba de la relación de Anuel AA y Yailin siempre salía a relucir el nombre de la ex del artista, Karol G. Sin embargo, un nuevo personaje se ha integrado a la trama farandulera. Se trata de la influencer Shaarza Moriel, quien dio entender que es la supuesta nueva pareja del rapero.

Recientemente, a través de sus redes sociales y lanzó una indirecta a la aún esposa del boricua.

"Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que eramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca", puntualizó.

Agregó: “Para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él”.

¿Quién es ella?

Según medios internacionales, la influencer y modelo colombiana de 21 años que vivió por muchos años en Honduras, hace un par de años sostuvo un noviazgo con el cantante mexicano Natanael Cano.

Además de su fama en Tik Tok, Shaarza Moriel es conocida por ser una excelente jugadora de videojuegos que realiza transmisiones por medio de su canal de Youtube. Esta pasión por los videojuegos es lo que lo que habría llamado la atención del intérprete de “China”.

Mensaje de Yailin

Tras un silencio absoluto, Yailin La Más Viral dejó un contundente mensaje para su esposo en sus redes sociales, donde cuenta con más de 5 millones y medio de seguidores.

Con un fondo color morado, la cantante escribió: “Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida”, adjunto a un corazón blanco y un reloj.

Por el momento, Anuel AA no se ha pronunciado al respecto y hay un completo mutismo por parte de la ex pareja de la cantante Karol G.