Los temas que marcaron la farándula dominicana durante el 2022

Amores inesperados, rupturas amorosas, enfrentamientos, encarcelamientos y procesos judiciales, marcaron la agenda en materia de farándula durante el 2022. Desde Diario Libre, hemos hecho un levantamiento por los principales titulares del entretenimiento farandulero y presentamos los que más llamaron la atención al público local amante de este tipo de informaciones.

Encarcelados

Intérpretes de la música urbana se mantuvieron como protagonistas en este renglón. Acusaciones de agresión sexual hasta atropellamientos los llevaron a enfrentar procesos judiciales.

Como "un bobito más de la vida” calificó Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD) el proceso judicial que lo llevó por varios meses a la cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de edad, esto, luego de que, el juez del Cuarto Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Marlon Vladimir Espinoza, le variara por prisión preventiva a presentación periódica la medida de coerción.

Además, le fue impuesta la suma de dos millones de pesos como garantía económica que le fue impuesta al exponente de música urbana, además de presentación periódica.

El urbano fue detenido en abril para ser interrogado por la denuncia en su contra interpuesta por la madre de una adolescente.

Contra el intérprete se presentó una querella de agresión sexual ante la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-grupo-de-personas-en-uniforme-militar-598c9e95.jpg Rochy RD. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

La información fue confirmada en ese momento a Diario Libre por el Ministerio Público de Santo Domingo Este.

Por el mismo caso, fue detenida la denominada exponente urbana y pareja del exponente urbano, conocida como La Demente.

A la joven que fue detenida tras varios días reportada como prófuga, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo también le varió la medida de coerción a Stacy Peña, mejor conocida como “La Demente” . Guardaba prisión preventiva en el penal Najayo-Mujeres imputada de explotación sexual de menores con fines comerciales y vinculada al proceso por agresión a una adolescente de 16 años de edad por la cual también fue procesado al intérprete de ritmos urbanos Rochy RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-a833086f.jpg La Demente mientras era llevada a una de las audiencias. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

"Onguito Wa", un caso que generó disgusto en la sociedad

Conforme a la investigación del Ministerio Público se estableció que la yipeta que atropelló y le quitó la vida al nacional haitiano Elma Avener era manejada por Elvis Manuel Santos Alcántara, “Onguito Wa”, pese a que, según la acusación, el exponente armó una especie de conspiración: pagó dinero a un joven llamado Erick Rafael Peralta Ortega para que se haga pasar por él.

El órgano acusador indicó que Peralta Ortega se prestó a la conjura, y fue a la Fiscalía y se declaró responsable del accidente, ante los agentes de la Digesett, dos veces ante el fiscal y varias veces ante la prensa. “Yo soy el responsable”, dijo en cada ocasión este conspirador pagado. El cantante urbano se encuentra en el Palacio de Justicia a la espera de presentarse ante un juez, quien decidirá si acepta o rechaza la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.

La imputación explica que Onguito Wa conducía la yipeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó al señor Avener, quien se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina. Con el imputado viajaba la señorita Massiel Altagracia Peralta.

Luego de cometer el hecho, Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa) y Peralta huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a “la víctima destrozada en el pavimento”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-hombre-en-frente-de-un-grupo-de-personas-posando-para-una-foto-fa51ddcd.jpg Onguito Wa hace gesto a los medios tras ser liberado, luego de armar todo un guion para salir airoso del proceso que lo señalaba de culpable de atropellar y provocar la muerte a un hombre haitiano. (FUENTE EXTERNA)

El Ministerio Público indica que el imputado armó “una especie de conspiración”, al mentir a la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso ante la sociedad en general.

El exponente urbano fue detenido bajo cargos de violación a varios artículos de la ley de tránsito y perjurio.

Sin dudas, la noticia de la muerte del actor y comunicador Manuel Duncan, fue uno de los más sorprendentes del año, porque involucraba a otra figura.

Fue agosto de este año, cuando el país amaneció con el hecho violento en el que resultó muerto el también productor de eventos de entretenimiento y exanimador de Los leones del escogido.

El animador de eventos deportivos murió en un establecimiento de comida rápida del sector Mirador Norte, Distrito Nacional, en ese momento no se sabía con exactitud quién era responsable de darle muerte, pero horas después se identificó al expresidente de la Dirección Nacional de Drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, como su homicida.

Un video muestra el momento en el que el comunicador Manuel Duncan se esconde y es encontrado por el hombre que le disparó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-hombre-con-una-playera-de-color-gris-1e266c77.jpg Manuel Duncán junto a la imagen de su muerte en el establecimiento de comida rápida. (FUENTE EXTERNA)

Él se entregó a la Procuraduría General de la República, luego que se emitiera una orden de arresto en su contra.

La información fue confirmada en ese momento a Diario Libre por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien además indicó que existía una orden de arresto contra Alburquerque Comprés, tras haber sido identificado como la persona que mató a tiros al exanimador de los Leones del Escogido, luego de una supuesta discusión en una tienda de comida rápida de la capital.

El actor Andrés Castillo también tuvo que enfrentar un proceso legal

Este fue uno de los escándalos de este año. El actor dominicano Andrés Castillo fue apresado luego de que se presentara ante la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional, para ponerse a disposición del Ministerio Público con relación a las investigaciones que se llevan a cabo en su contra por el supuesto acoso y coacción a una menor de 14 años de edad.

En ese momento, Castillo se presentó en compañía de su abogado, Manuel Moquete.

“Vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar a la investigación que ellos, asumo, están haciendo debido al rumor público que ha salido a la luz”, dijo el joven actor al llegar al Palacio de Justicia.

Días después, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional concedió la libertad pura y simple al actor.

Según el abogado del actor, el juez determinó que no hubo “principio de ejecución, no hay delito”, para que Castillo fuera enviado a prisión por la imputación.

Sin embargo, meses después, el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción a Castillo, consistente en presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-grupo-de-hombres-vestidos-de-negro-98ebfda0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-grupo-de-hombres-vestidos-de-negro-98ebfda0.jpg Andrés Castillo mientras era llevado a una celda. (FUENTE EXTERNA)

El abogado José Martínez Brito, quien representó a las víctimas, dio la información en su cuenta de Twitter.

"Acaban de dictar medida de coerción en contra de Castillo. Se impuso presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejarse y evitar contactar a las víctimas. Okensy Contreras y un servidor representamos las víctimas ya civilmente constituidas", escribió.

Dos figuras de la danza: una tragedia

Falleció el miércoles 9 de marzo la veterana bailarina, coreógrafa y actriz dominicana, Patricia Ascuasiati, gloria del arte nacional.

Franklin Soto, su exesposo y su hermano Alejandro Ascuasiati confirmaron el deceso a Diario Libre.

El fallecimiento de la artista se produjo tras varios días ingresada en el Hospital General Plaza de la Salud, donde fue llevada luego de ser arrollada por un vehículo en un confuso incidente que aún está en investigación.

El accidente ocurrió el 15 de febrero y por él fue sometida a la justicia su colega, la también coreógrafa y bailarina Mary Louise Ventura, a quien, en ese momento, el Juzgado de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó tres meses de prisión preventiva.

Este mes de diciembre, a la bailarina Mary Louise Ventura, de 65 años de edad, presa desde hace casi diez meses, se le otorgó la libertad bajo fianza.

La magistrada Sudelgi Rosario Mena, ordenó a la acusada el pago de una garantía económica de 2 millones a través de una aseguradora, así como presentación periódica e impedimiento de salida del país.

La coerción a Ventura, quien guardaba prisión en Najayo Mujeres, es porque se le atribuye haberle causado los golpes y heridas, de maera voluntaria, a Ascuasiati con un vehículo en la autopista Duarte, el 15 de febrero de este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-par-de-personas-de-pie-8c5e22a6.jpg Mary Louise Ventura a su llegada a la audiencia. (NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE)

El abogado José Gregorio, representante de la familia de la extinta bailarina, señaló que, aunque entienden que la actriz fue hospitalizada por los golpes que le provocó el atropello de su colega, su causa de muerte fue por una mala práctica médica.

La familia de la bailarina y actriz fallecida iniciaron un proceso, igualmente, contra los hospitales Vinicio Calventi, de Los Alcarrizos; y Plaza de la Salud, del Distrito Nacional, por “homicidio imprudente”.

El abogado José Gregorio Bautista, representante de los parientes de Ascuasiati, informó que demandarán al Calventi por negligencia al ofrecerle los primeros auxilios y a la Plaza de la Salud, donde, según el certificado médico forense, adquirió una bacteria que le causó una septicemia.

Anuel y Yailin y su novela de amor, embarazos y rumores

La pareja se casó en junio de 2022 por el civil en República Dominicana.

La urbana criolla compartió las imágenes de la firma por el civil en su cuenta de Instagram, ambos sonrientes y vestidos de negro. La unión civil fue en la oficialía de la Junta Central Electoral (JCE) de la Tercera Circunscripción, ubicada en la calle Manuel Fernández Mármol esquina 14, ensanche Luperón, este viernes 10 de junio.

Luego de este enlace surgieron varios rumores de una supuesta ruptura, pues, al artista se le acusaba de ser infiel a la dominicana con una influencer colombiana, meses después se confirmó que no solo estaban más enamorados que nunca, sino que, además, esperaban su primera hija, a la que llamaron "Cataleya".

Otra que llamó la atención fue Amara la Negra, quien dio a luz a sus mellizas: Sumajestad y Sualteza. Precisamente, que ella haya decidido nombrar a sus hijas de esa forma fue lo que la mantuvo en el centro de las informaciones de los seguidores de la farándula.

Estos llamativos y hasta peculiares nombres tienen que ver con la realeza, pues así definió a sus bebés en el embarazo "Royal Twins" (Mellizas reales).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/una-mujer-con-una-corona-de-flores-en-la-cabeza-96e241b7.jpg Amara la negra con sus hijas. (FUENTE EXTERNA)

Majestad es el tratamiento que se les da a los reyes, a los emperadores y a Dios. En muchas ocasiones va antecedido de las palabras su, vuestra y real.

Significado similar tiene Alteza, que se da a los hijos de los reyes, a los infantes y a aquellas personas a las que el monarca ha concedido este tratamiento.

Rumores de rupturas con finales distintos

Mientras Gabi Desangles y José Chabebe confirmaban que su matrimonio atravesaba por crisis, sin señalar una ruptura, la comunicadora Pamela Sued y el productor de televisión Giancarlo Beras-Goico Mejía, tardaron un poco más en admitirlo, pero finalmente, fue ella, quien habló del tema, asegurando que estaban separados, pero decidieron ir a terapia y restaurar su matrimonio.

En un documento publicado en abril de este año por Gabi Desangles en su cuenta de Instagram, la comunicadora y actriz estableció: “Con transparencia hemos compartido con ustedes nuestros mejores momentos: éxitos profesionales, ilusiones, sueños y la emoción que sentimos al unir nuestras vidas como pareja. Ahora nos hemos visto presionados a hablar a destiempo sobre uno de los momentos más difíciles, precisamente relacionado a nuestro matrimonio. Detrás de una cuenta y de figura pública hay un ser humano, por lo que les pedimos por favor, brindarnos la privacicidad que tanto necesitamos en este momento”, indicaba el documento firmado por Desangles y Chabebe.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-hombre-y-una-mujer-hablando-por-telefono-401ef690.png Gabi Desangles y José Chabebe.

Esta semana se dio a conocer que Chabebe había rehecho su vida amorosa.

En el caso de Pamela y Giancarlo, fue la propia Sued quien detalló lo concerniente a su relación y dio detalles de cómo se encuentra en la actualidad. Fue durante una entrevista con Liza Blanco, a quien, sin explicar las razones, Sued confirmó que efectivamente estuvieron separados, pero que decidieron darse una nueva oportunidad juntos tras 13 años de matrimonio.

Confesó que decidió junto a Beras-Goico “ver en qué punto estábamos y dónde estábamos fallando”, pero que lo hicieron de “la manera más elegante” por sus familiares y su hijo Alonso. El 2 de mayo de 2009, Pamela y Giancarlo contrajeron nupcias durante una ceremonia de lujo en Punta Cana.

“Al fin de cuentas, gracias a Dios, este proceso se vivió para hoy en día disfrutar, no de un final porque la historia sigue, sino de un capítulo nuevo, necesitábamos ese tiempo”, continuó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-par-de-personas-de-pie-aeb104ce.jpg Pamela y Giancarlo.

"Tenemos varios terapeutas", agregó seguido de destacar la importancia de estos en su vida. La pareja ha regresado y vuelto a compartir imágenes en conjunto.

Hablando de Pamela, esta también protagonizó otra polémica tras subir un envivo a sus redes sociales, donde reaccionaba con cara de disgusto a la presentación de Tokischa en el concierto de Bad Bunny a donde acudió.

La comunicadora Pamela Sued fue una de las tantas figuras del medio del entretenimiento dominicano que acudió al concierto de la estrella urbana Bad Bunny.

Sin embargo, se ha convertido en tendencia ya que al momento de entrar al escenario Tokischa, una de las artistas invitadas para acompañar a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, al cantar "Tití me preguntó", Pamela dejó mostrar su cara de descontento por lo cual la han tildado de "doble moral".

"No soy muy fan de Toki. Me disculpan", escribió en una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Tras la avalancha de comentarios, Pamela decidió responder a las críticas diciendo que no debe gustarle obligado.

"Quiero aprovechar para expresar algo porque el colmo es que yo siento que tengo como que justificar mis gustos. Señores a mi no me gusta Tokischa y yo no lo digo por mal, yo no estoy arremetiendo contra ella, yo no estoy acabándola, yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy expresando mi gusto, que es... que no me gusta, creo que eso se puede respetar, como yo respeto al que le guste, yo no ando acabando a la gente porque le gusta", manifestó en sus redes.

Gala de los Soberano se pospuso

Uno de los eventos más esperados del 2022 no se realizó debido, entre otras cosas a negociaciones que en ese momento no concluyeron entre la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND).

Mientras Cervecería aseguró a Diario Libre que llegaron a buen puerto, Acroarte señaló que aún hay puntos que se deben discutir, pero que han avanzado bastante. En lo que ambas partes coinciden es que, este año no se realizará la gala de los premios Soberano.

La presidenta de Acroarte, Emelyn Baldera y la encargada de comunicaciones de la CND, Bethania Ortega, hablaron de las razones que llevaron a que los máximos galardones que se entregan para reconocer el arte, la cultura, la música y el cine en la República Dominicana, hayan sido postergados para el próximo año.

Baldera aseguró que el próximo año 2023 se unificarán en una gala las entregas correspondientes a los años 2021 y 2022. Algo que fue anunciado meses después, señalando a marzo como el mes en el que se realizará la gala el próximo año.

Ana Carolina y Musicólogo anuncian su separación

"Por medio del presente queremos informarles que mi esposo Musicólogo y yo, Ana Carolina, estamos viviendo una dolorosa separación desde hace varios meses", así inició la modelo Ana Carolina su separación del cantante urbano, conocido además, como "El Libro", ame aseguró que tras varias rupturas estasería la definitiva.

Agregó que, "han sido casi siete años de matrimonio, por lo cual ambos les pedimos respeto ante este tema que ha sido una decisión por mutuo acuerdo, bastante pensada y basada en el respeto y el amor que nos tenemos".

Detalló que decidieron comunicarlo "como una manera de agradecimiento a la prensa y a nuestros seguidores, por su apoyo e interés que siempre nos han mostrado, por lo que les pedimos su discreción respecto a esta separación que será definitiva".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/una-persona-con-una-camisa-azul-0df405e9.jpeg Ana Carolina y Musicólogo.

Hace unos días, se confirmó Ana Carolina se está dando otra oportunidad en el amor.

Luego de terminar de forma definitiva su relación intermitente con el artista urbano Musicólogo “The Libro”, la también influencer se ha dejado ver junto a su nueva conquista, 10 años menor que ella.

El joven es conocido como Carlos Dubai. Según el programa de farándula Los Dueños del Circo, tiene 27 años y reside en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Domingo Bautista y comunicadora Veronica Batista

Hace unos días, el veterano comunicador se convirtió en tendencia luego de aparecer en un video donde se le ve junto a la presentadora del programa que ambos realizan para el canal 33, con un accionar poco propicio para un profesional e su talla.

Usuarios en las redes rechazaron la acción de Bautista junto a la presentadora. Argumentan que, a pesar de conocer su estilo y que se trataba de una promoción, «hay límites».

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/mujer-sonriendo-con-un-vestido-de-color-azul-c16582a8.jpg El polémico momento captado en cámara.

"Debo decir que admiro el temple de esta mujer. No es cualquiera que aguanta una falta de respeto tan grande y asquerosa", escribió una usuaria de Twitter.

Otros aseguran que se trata de una polémica para que el programa donde comparten cámara se hiciera viral.