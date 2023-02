Jennifer López y Ben Affleck sellan su amor con tatuajes en San Valentín

Este día de San Valentín Cupido ha hecho de las suyas con el derroche de amor de famosos en las redes sociales.

La cantante y actriz Jennifer López no ha querido despedir este día sin compartir un bello presente que se regalaron ella y su pareja, el actor y director de cine Ben Affleck y que quedará en la piel de ambos.

Se trata del primer tatuaje juntos, donde sellaron y dejan claro lo fuerte que es su amor con las iniciales J y B con el símbolo de una flecha y del infinito.

"Commitment ?? Happy Valentine’s Day my love (Look for more deets on VDay coming #OnTheJLo soon…) #CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #ThisIsMeNow", escribió la artista en una serie de fotografías de los tatuajes, el de ella en la costilla y el de él aparentemente debajo de las axilas.

La intérprete de "On the floor" avisó que vendrán más detalles en su correo.

Este martes, su exesposo Marc Anthony también dio una buena noticia. El salsero y su nueva esposa, la modelo Nadia Ferreira, confirmaron los rumores de que esperan su primer bebé juntos, a poco menos de un mes de celebrarse la boda.

Tenso momento en los Grammy

La cantante JLo vivió un tenso momento en la pasada gala de los Grammy que destapó los comentarios de si hay crisis en la pareja.

Esto, por las expresiones de aburrimiento e incluso de cansancio del ganador del Oscar.

La desidia de la estrella, de 50 años, lejos de ir disminuyendo a medida que avanzaba la gala, fue en aumento y su hartazgo fue tal que hasta la propia Jennifer acabó dándole un toque de atención, tal y como recoge el diario Daily Mail.

"Para", le dice la cantante, según el medio. Y agrega: "Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado" A lo que, el periódico estadounidense asegura, Affleck responde: "Podría". La cámara captó ese incómodo momento entre la pareja, que conscientes de que estaban siendo grabados dieron por finalizada su charla como si allí no hubiera pasado nada, la cantante mirando hacia otro lado y Ben recolocándose el traje.

