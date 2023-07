Eiza González junto a Lewis Hamilton y otros amigos en un yate en Ibiza

Hace unos días circuló en los portales internacionales que el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton estaba de paseo en un yate con unos amigos. Entre los invitados había una latina, que en ese momento no se reveló el nombre.

Esa bella mujer es nada más y nada menos que la actriz mexicana Eiza González, además de la tenista Jenny Stray Spetalen.

La intérprete de "Ambulancy" (2022) viajó a España, donde fue captada en un lujoso barco.

Muchos empezaron a preguntarse por la cantante Shakira, pues se rumoreó de que estaban saliendo, pero ninguno lo confirmó o desmintió.

Lo mismo pasa con Eiza González y se cree que entre ellos hay solo una amistad.

La mexicana estaba bronceándose en el yate con un sexy bikini morado. El barco estaría valuado en 285 millones de dólares.

La serie de imágenes fue publicada en exclusiva por la revista Quién.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/18/eiza-gonzalez-33-yate-c2bc2bf8.jpg

La reunión de Lewis Hamilton y Eiza González habría ocurrido después del Gran Premio de Silvestone, al cual acudió Shakira.

Hace unas semanas, una fuente confirmó a People que la cantante colombiana estaba saliendo con el británico. "Están pasando tiempo juntos y están en la etapa de conocerse (...) Es divertido y coqueto".

Mientras tanto, Eiza ha sido criticada en las redes sociales por sus romances, pero, lejos de molestarse, ella aseguró que está abierta al amor y 'saldrá con 150,000' , si es necesario, hasta encontrar al hombre ideal para ella.

"Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos y cuando los hombres hacían algo loco, decían: 'Él es genial. Él es un rudo. Es un galán'. Les gusta usar la palabra rompecorazones para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias", aseguró la actriz en una entrevista con L´Officiel.

Continuó: "Pero si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor, y dice: 'No me voy a conformar con lo mínimo'. y ella sigue adelante, entonces, como Taylor Swift dice todo el tiempo, te llaman p**a, te avergüenzan, te llaman ganado y te minimizan".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/18/eiza-gonzalez-3-yate-cb618c33.jpg La actriz Eiza González fue captada disfrutando del verano en un yate en Ibiza con el piloto Lewis Hamilton y otros amigos, entre ellos la guapa tenista Jenny Stray Spetalen. (THE GROSBY GROUP)