La dominicana no ha sido la única; las selecciones más polémicas de las candidatas a Miss Universo del 2023

Una Miss España de piel oscura y varias chicas que, según missologos, no son consideradas prototipos de las bellezas de sus países, forman parte de las controversias que han marcado las coronaciones de este año.

A raíz de la selección de la representante de Sánchez Ramírez, Mariana Downing, como nueva Miss República Dominicana y la polémica surgida por no dominar el idioma español, el oficial en el país, motivo por el que contestó en inglés, hemos recopilado las controversias surgidas en los concursos tras la selección de las representantes.

La beldad de 27 años representará a Quisqueya en el Miss Universo que se celebrará en El Salvador en noviembre de este año.

Miss España: una reina de piel oscura, ¿representa a los españoles?

Athenea Pérez ganó el certamen para representar a España en Miss Universo el pasado 1 de julio en Tenerife. Cuando saltó la noticia, las redes se inundaron de comentarios racistas, de usuarios sorprendidos o divertidos porque la representante española fuera una persona racializada. "Parece del Congo", dijo uno. "Está más indicada para ser Miss Marruecos", dijo otro.

A la modelo de 27 años, que representará a España en el certamen de Miss Universo, le recriminan no parecer de Murcia, la tierra donde nació. Su caso es el de cientos de miles de jóvenes nacidos de padres de origen extranjero.

Luego del concurso, la joven empezó a recibir comentarios discriminatorios, sobre todo en redes sociales. Una cascada de insultos tras conseguir la victoria en el certamen, un aluvión de abucheos racistas. La gente no relacionaba su aspecto con su identidad murciana. Ella dice que siente la responsabilidad de dar la cara. "No me afecta, pero sí me da rabia. No quiero que mi prima pequeña y demás gente joven se sientan indefensas", comenta.

"Mi madre consiguió inculcarme que los comentarios racistas no me tenían que afectar. Me enseñó que era algo que no iba a poder cambiar, y la verdad es que no sé cómo lo hizo", explica. Su progenitora nació en una antigua provincia española: Guinea Ecuatorial. "Ella sí lo ha sufrido [el racismo] más que yo, porque su tez es más oscura", explica la Miss. El país africano se independizó de España en 1968, hace apenas 55 años. Athenea insiste en que su vida ha sido maravillosa en España y que su "Murcia querida" es donde quiere vivir.

Como reseña el medio español El Confidencial, lo de Athenea es solo una representación más de la extranjerización de las personas racializadas y con nacionalidad española, un proceso incipiente en nuestro país y más avanzado en otras latitudes.

Molestia en Colombia por no apostar por la diversidad

Contrario a lo que sucedió en España, en el país sudamericano, se molestaron por no coronar a una miss de color oscuro.

María Camila Avella se coronó como Miss Universe Colombia 2023, representante por el departamento de Casanare. Ahora es la sucesora de Maria Fernanda Aristizabal, elegida como Miss Universe Colombia en 2022 y representante del país en Miss Universe 2022, donde alcanzó a quedar entre las 16 finalistas.

A sus 28 años, Avella se convirtió en la primera Miss Colombia en estar casada y además ser madre, algo que antes era imposible por algunas restricciones que tenía el mismo evento, sin embargo, las cosas han cambiado para que más mujeres tengan la oportunidad de participar en él.

Como virreina quedó Daniela Parra, quien concursó por Norte de Santander, y como primera princesa, Lina María Hurtado Mosquera, quien llegó en representación de Buenaventura. Pero en las redes sociales se conocieron fuertes críticas frente a la decisión, pues se considera que la representante de Buenaventura debía quedar con la corona.

En las diferentes redes sociales se conocieron comentarios de indignación por esta elección, pues consideraban que la representante del Pacífico colombiano debió estar en esa posición pues había cautivado con su elegancia y belleza como una de las favoritas del concurso.

Uno de los mensajes llegó por parte de la periodista Mábel Lara: "No me gustan los reinados, no aplaudo los concursos de belleza, pero eso no me impide admirar semejante espectáculo de mujer!!! Miss Buenaventura", comentó la comunicadora en su cuenta personal de X (ahora Twitter).

De esta manera, varios mensajes resaltaron en esta red social asegurando que le habían robado la corona a Lina María Hurtado y se la habían regalado a María Camila Avella.

"No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo", señaló un usuario identificado como Juan Hernández.

POLEMICA ARDE EN

MISS COLOMBIA UNIVERSO 2023.

LA CANDIDATA DE BUENAVENTURA FAVORITA DEL PUBLICO. DE REDES...

UNA AFRO COMUNICADORA SOCIAL. ACTIVISTA. ARTISTA.

EN CORO GRITAN RACISMO"

LA GANADORA MADRE. FITNNES..Y HABLA INGLES A LA PERFECCION"

REDES INUNDADAS"?? pic.twitter.com/g6Q6LIAPyK — LATIGO PERIODISMO (@VersatilJoe) September 3, 2023

La representante de Buenventura, de 24 años, es comunicadora social y periodista, con énfasis para el cambio social y pedagoga contra el racismo. El contenido que realiza en sus redes sociales se enfoca directamente en el trabajo social que trata de llevar a muchas personas.

Transexual representará a Holanda en Miss Universo

Países Bajos eligió a Rikkie Valerie Kollé, primer transexual en ponerse la banda de Holanda, lo que fue catalogado como "injusto" por los ciudadanos, aunque la franquicia lo permite desde 2012 y no es la primera vez que sucede, ya que Ángela Ponce también estuvo en Miss Universo 2018 tras ganar en Miss España.

Rikkie Valerie contó en sus redes sociales todo lo que ha pasado para llegar hasta donde está. Inclusive, la muchacha de 22 años detalló cómo es que asumió su identidad de género: "Creo que nací en el cuerpo equivocado. Nací siendo el pequeño Rik, pero quería ser la gran Rikkie".

Eso fue a sus 11 años, cuando la influencer ya tenía claro lo que quería para su vida y decidió cambiar su nombre definitivamente, empezando su transición durante la adolescencia.

Polémica por elección de Miss El Salvador 2023

Isabella García-Manzo fue elegida como la candidata que representará a El Salvador en Miss Universo 2023, certamen que tendrá lugar el 18 de noviembre en ese mismo país. Desde que se dio a conocer a la nueva reina, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, donde usuarios alegan que la elección fue resultado de un fraude.

Según internautas y missólogos, García-Manzo habría comprado la corona del certamen de belleza que se realizó en el Teatro Nacional de la capital salvadoreña. Ellos alegan que la joven de 20 años no posee las cualidades para ser reina y consideran que Fátima Cuéllar, candidata del departamento de Cuscatlán y quien quedó como primera finalista, era quien debía ganar.

"Hay una ´tramoya´ en camino (...) La candidata de San Salvador, Isabella García, ella vive en Madrid, creo. Es una candidata que al parecer tiene muchísimos contactos. Dicen que le quieren dar la corona; tiene mucho ´money, money´ (dinero). Para mí ella no está preparada, es muy bella y todo, pero para mí no está preparada", expresó Juanma Castillo, missólogo español, en un video colgado en TikTok tres días antes del concurso.

Luego de la coronación, también se rumoreó en redes sociales que los jueces de la gala no fueron quienes eligieron a la nueva reina, ya que en ningún momento se les vio anotar ni calificar a las candidatas durante las etapas finales del certamen. Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2022, y el diseñador establecido en Puerto Rico Gustavo Arango fueron parte del panel del jurado.

Miss Guatemala: madre de dos

Melanie Michelle Cohn Bech era una de las candidatas favoritas a Miss Guatemala 2023, el pasado 6 de agosto, sobre todo cuando fue declarada ganadora.

Además de sus capacidades para hablar en público y la labor social que realiza con una de sus marcas, la guatemalteca asombró al público al saber que es la primera candidata a Miss Universo que está casada y es madre.

Esta es la primera vez que una mujer casada y con hijos puede participar en Miss Universo. Hasta el 8 de agosto, Melanie Michelle Cohn Bech era la primera candidata electa.

En agosto del 2022, la directiva de Miss Universo dio a conocer por medio de un comunicado que cambiaría sus reglas y permitiría la participación de mujeres embarazadas, casadas y con hijos. Por ello, el estado civil o materno de las concursantes de entre 18 y 28 años ya no sería un impedimento para que cumplan su sueño.

"A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios", se leía en el informe interno de la organización Miss Universo, según lo reportaron medios internacionales.

Denuncias en Miss Indonesia

Siete finalistas de Miss Universo Indonesia presentaron una denuncia contra los organizadores del certamen por acoso sexual, anunció la abogada de las mujeres. Los organizadores del certamen, que se celebró en Yakarta del 29 de julio al 3 de agosto, pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarles un examen físico antes de la ceremonia de coronación.

Representantes de la sociedad que organiza el concurso Miss Universo Indonesia, PT Capella Swastika Karya, insistieron en que tenían que examinar la presencia de cualquier "cicatriz, celulitis o tatuajes en sus cuerpos", dijo a AFP la abogada de las concursantes, Mellisa Anggraini.

"Los finalistas no sabían que serían sometidos a tal procedimiento", añadió Anggraini. Según la abogada, las 30 finalistas del concurso fueron sometidas a la revisión corporal inesperada y a cinco de ellas les tomaron fotografías. Añadió que el número de demandantes podría aumentar ahora que siete de las finalistas decidieran denunciar lo sucedido.

Un portavoz de la policía de Yakarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó a la prensa la denuncia. Se investigará las denuncias y podrán servir "de base a investigaciones más amplias", señaló Andiko. Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo Indonesia, no confirmó ni negó las acusaciones. En una publicación de Instagram expresó su gratitud a quienes compartieron "sus puntos de vista" sobre el incidente.

"Sus comentarios no son meras palabras: son una fuerza poderosa", escribió. El certamen se llevó a cabo para elegir a la representante de Indonesia al concurso Miss Universo de este año, que se celebrará en Salvador el 18 de noviembre.

Miss Puerto Rico: ¿ganó la más hermosa?

Puerto Rico tiene nueva representante de la belleza ante el Universo! Karla Inelisse Guilfú Acevedo fue la elegida como Miss Universe Puerto Rico 2023 entre un grupo de 30 candidatas.

La beldad, de 25 años, representará a Puerto Rico en el certamen internacional de belleza que se celebrará en noviembre en El Salvador. Miss Patillas fue coronada por Ashley Ann Cariño Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2022, con la nueva corona que lleva el nombre de "Evolución", diseñada por Gabriela Rodríguez y Lido Jewelers.

A pesar de su belleza, en redes sociales su selección ha sido muy criticada por expertos que aseguran que había candidatas más hermosas, algo relativo.

"Mi madre consiguió inculcarme que los comentarios racistas no me tenían que afectar. Me enseñó que era algo que no iba a poder cambiar, y la verdad es que no sé cómo lo hizo", explica. Su progenitora nació en una antigua provincia española: Guinea Ecuatorial. "Ella sí lo ha sufrido [el racismo] más que yo, porque su tez es más oscura", explica la Miss. El país africano se independizó de España en 1968, hace apenas 55 años. Athenea insiste en que su vida ha sido maravillosa en España y que su "Murcia querida" es donde quiere vivir.

Como reseña el medio español El Confidencial, lo de Athenea es solo una representación más de la extranjerización de las personas racializadas y con nacionalidad española, un proceso incipiente en nuestro país y más avanzado en otras latitudes.

En las diferentes redes sociales se conocieron comentarios de indignación por esta elección, pues consideraban que la representante del Pacífico colombiano debió estar en esa posición pues había cautivado con su elegancia y belleza como una de las favoritas del concurso.

Uno de los mensajes llegó por parte de la periodista Mábel Lara: "No me gustan los reinados, no aplaudo los concursos de belleza, pero eso no me impide admirar semejante espectáculo de mujer!!! Miss Buenaventura", comentó la comunicadora en su cuenta personal de X (ahora Twitter).

De esta manera, varios mensajes resaltaron en esta red social asegurando que le habían robado la corona a Lina María Hurtado y se la habían regalado a María Camila Avella.

"No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo", señaló un usuario identificado como Juan Hernández.

La representante de Buenventura, de 24 años, es comunicadora social y periodista, con énfasis para el cambio social y pedagoga contra el racismo. El contenido que realiza en sus redes sociales se enfoca directamente en el trabajo social que trata de llevar a muchas personas.

Transexual representará a Holanda en Miss Universo

Países Bajos eligió a Rikkie Valerie Kollé, primer transexual en ponerse la banda de Holanda, lo que fue catalogado como "injusto" por los ciudadanos, aunque la franquicia lo permite desde 2012 y no es la primera vez que sucede, ya que Ángela Ponce también estuvo en Miss Universo 2018 tras ganar en Miss España.

Rikkie Valerie contó en sus redes sociales todo lo que ha pasado para llegar hasta donde está. Inclusive, la muchacha de 22 años detalló cómo es que asumió su identidad de género: "Creo que nací en el cuerpo equivocado. Nací siendo el pequeño Rik, pero quería ser la gran Rikkie".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/miss-el-salvador-af18fec4-focus-002-032-896-504-97d07cfc.jpg Momento en el que coronan a Isabella García-Manzo como Miss El Salvador 2023. (FUENTE EXTERNA)

Eso fue a sus 11 años, cuando la influencer ya tenía claro lo que quería para su vida y decidió cambiar su nombre definitivamente, empezando su transición durante la adolescencia.

Polémica por elección de Miss El Salvador 2023

Isabella García-Manzo fue elegida como la candidata que representará a El Salvador en Miss Universo 2023, certamen que tendrá lugar el 18 de noviembre en ese mismo país. Desde que se dio a conocer a la nueva reina, las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, donde usuarios alegan que la elección fue resultado de un fraude.

Según internautas y missólogos, García-Manzo habría comprado la corona del certamen de belleza que se realizó en el Teatro Nacional de la capital salvadoreña. Ellos alegan que la joven de 20 años no posee las cualidades para ser reina y consideran que Fátima Cuéllar, candidata del departamento de Cuscatlán y quien quedó como primera finalista, era quien debía ganar.

"Hay una ´tramoya´ en camino (...) La candidata de San Salvador, Isabella García, ella vive en Madrid, creo. Es una candidata que al parecer tiene muchísimos contactos. Dicen que le quieren dar la corona; tiene mucho ´money, money´ (dinero). Para mí ella no está preparada, es muy bella y todo, pero para mí no está preparada", expresó Juanma Castillo, missólogo español, en un video colgado en TikTok tres días antes del concurso.

Luego de la coronación, también se rumoreó en redes sociales que los jueces de la gala no fueron quienes eligieron a la nueva reina, ya que en ningún momento se les vio anotar ni calificar a las candidatas durante las etapas finales del certamen. Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2022, y el diseñador establecido en Puerto Rico Gustavo Arango fueron parte del panel del jurado.

Miss Guatemala: madre de dos

Melanie Michelle Cohn Bech era una de las candidatas favoritas a Miss Guatemala 2023, el pasado 6 de agosto, sobre todo cuando fue declarada ganadora.

Además de sus capacidades para hablar en público y la labor social que realiza con una de sus marcas, la guatemalteca asombró al público al saber que es la primera candidata a Miss Universo que está casada y es madre.

Esta es la primera vez que una mujer casada y con hijos puede participar en Miss Universo. Hasta el 8 de agosto, Melanie Michelle Cohn Bech era la primera candidata electa.

En agosto del 2022, la directiva de Miss Universo dio a conocer por medio de un comunicado que cambiaría sus reglas y permitiría la participación de mujeres embarazadas, casadas y con hijos. Por ello, el estado civil o materno de las concursantes de entre 18 y 28 años ya no sería un impedimento para que cumplan su sueño.

"A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios", se leía en el informe interno de la organización Miss Universo, según lo reportaron medios internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/1440x810cmsv2547177b7-ebb5-5f78-96ab-7632cc4f9eea-7821006-e760979b.jpg

Denuncias en Miss Indonesia

Siete finalistas de Miss Universo Indonesia presentaron una denuncia contra los organizadores del certamen por acoso sexual, anunció la abogada de las mujeres. Los organizadores del certamen, que se celebró en Yakarta del 29 de julio al 3 de agosto, pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarles un examen físico antes de la ceremonia de coronación.

Representantes de la sociedad que organiza el concurso Miss Universo Indonesia, PT Capella Swastika Karya, insistieron en que tenían que examinar la presencia de cualquier "cicatriz, celulitis o tatuajes en sus cuerpos", dijo a AFP la abogada de las concursantes, Mellisa Anggraini.

"Los finalistas no sabían que serían sometidos a tal procedimiento", añadió Anggraini. Según la abogada, las 30 finalistas del concurso fueron sometidas a la revisión corporal inesperada y a cinco de ellas les tomaron fotografías. Añadió que el número de demandantes podría aumentar ahora que siete de las finalistas decidieran denunciar lo sucedido.

Un portavoz de la policía de Yakarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó a la prensa la denuncia. Se investigará las denuncias y podrán servir "de base a investigaciones más amplias", señaló Andiko. Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo Indonesia, no confirmó ni negó las acusaciones. En una publicación de Instagram expresó su gratitud a quienes compartieron "sus puntos de vista" sobre el incidente.

"Sus comentarios no son meras palabras: son una fuerza poderosa", escribió. El certamen se llevó a cabo para elegir a la representante de Indonesia al concurso Miss Universo de este año, que se celebrará en Salvador el 18 de noviembre.

Miss Puerto Rico: ¿ganó la más hermosa?

Puerto Rico tiene nueva representante de la belleza ante el Universo! Karla Inelisse Guilfú Acevedo fue la elegida como Miss Universe Puerto Rico 2023 entre un grupo de 30 candidatas.

La beldad, de 25 años, representará a Puerto Rico en el certamen internacional de belleza que se celebrará en noviembre en El Salvador. Miss Patillas fue coronada por Ashley Ann Cariño Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2022, con la nueva corona que lleva el nombre de "Evolución", diseñada por Gabriela Rodríguez y Lido Jewelers.

A pesar de su belleza, en redes sociales su selección ha sido muy criticada por expertos que aseguran que había candidatas más hermosas, algo relativo.