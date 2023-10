Fernando Colunga despeja las dudas sobre su sexualidad: "Mi mujer entiende [mi trabajo] y me apoya"

Desde hace años en los pasillos faránduleros se viene especulando sobre las preferencias sexuales del actor mexicano de telenovelas Fernando Colunga, en gran medida por la falta de información que él ofrece sobre su vida sentimental.

El actor mexicano, quien no tiene presencia en ninguna red social, siempre ha mantenido en un discreto segundo plano sus relaciones de pareja. Ahora el protagonista de inolvidables melodramas de TelevisaUnivision como "La usurpadora", "Soy tu dueña" y "Porque el amor manda", entre otros, se ha sincerado al respecto en una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Aunque no ahondó en detalles, Colunga confirmó que se encuentra "muy contento" en el terreno amoroso. "Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil", dijo. "Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante".

"Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen 'no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto'. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida", comentó.

El actor no descartó convertirse en algún momento en padre. "Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando".

"Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino", dijo sobre su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos.

Como refleja el medio "People en español", el actor, quien graba actualmente en México la nueva versión de "El maleficio" junto a Marlene Favela, reconoció que hacer pública su relación "no me va a dar más, no me va a dar menos y sí me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal imagínate si digo lo que hago, le va peor, entonces digo no me interesa", señaló.

"Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen 'es que debe tener algún misterio, algo esconde', bueno está bien algo escondo pero no voy a tirar lo que es mío".

Habló para Mariasela

En 2019, el actor habló para el programa Esta noche Mariasela, donde fue cuestionado sobre su intimidad, sus revelaciones sorprendieron a más de uno, pues el actor confesó que no vive escondiéndose de las cámaras o la prensa... aunque no tiene ninguna red social.

"No es que yo no la quiero exhibir (su vida privada). Yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal. Lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir ´Aquí estoy o a mí me tienen que tratar así'", dijo en ese momento.

"Yo llego y me siento normal, como cualquier otra persona y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. ¿Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida? Ha pasado y me han dicho ´Sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto´", agregó.

"Ahí está, yo nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que en verdad esto a veces es muy complicado. Yo no soy tampoco la persona más sencilla del mundo evidentemente.La gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad, que estamos siempre viendo qué más vamos a hacer y a veces esto se complica para una gente que no es muy cercana a este medio, a veces es difícil entenderlo, es muy difícil entender los horarios", reconoció Fernando Colunga.