Bad Gyal niega confrontación con Rauw Alejandro tras polémica por no perrear con él

La cantante urbana española Bad Gyal ha sido el centro de atención de este fin de semana por su participación en el concierto del boricua Rauw Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico en el momento en que el artista buscaba "perrear" con ella.

"No, no, no. A mí que no me involucre, que hay muchas nenas guapas por aquí", reaccionó Bad Gyal al escucharle. El intérprete de "Todo de tí" insistió. "¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?", le preguntó.

A todo este revuelo, la cantante de "Chulo" emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando la situación y negando toda confrontación con el reguetonero e indicó que son amigos.

Gyal, de 26 años, aclaró que su actitud no está relacionada a un tema de feminismo, como plantearon algunos medios, sino que solo intentó evitar una controversia al perrear con Rauw, quien fue prometido de la cantante Rosalía, también amiga de la artista.

"Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales", dijo en sus redes sociales.

"Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando solo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria", añadió en el post.

"En el caso de haber perreado con él siendo una persona pública, se hubieran generado muchos chismes falsos, cuando un simple perreo no debería significar eso" Bad Gyal Cantante “

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/mensaje-de-bad-gyal-aclara-situacion-con-rauw-alejandro_1.jpg Mensaje publicado por Bad Gyal sobre la controversia con Rauw Alejandro. (INSTAGRAM @AKABADGYAL)

Parte del show

Mientras tanto, Alejandro agregó que lo ocurrido es parte del espectáculo.

"A la prensa de España y a los tiktokers dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo, y aquí hay mucho respeto y admiración", expresó el cantante de "Punto 40".

La cantante, cuyo verdadero nombre es Alba Farelo, se presentó junto a Rauw Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico. Juntos grabaron "Zorra" (remix) el 25 feb 2021.

Bad Gyal evita perrear con Rauw Alejandro "A mi que no me involucre que hay muchas nenas guapas aquí, yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar" pic.twitter.com/LtogRF1u00 — HIGHXTAR. (@highxtar_) December 17, 2023