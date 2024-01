Kendall Jenner y Bad Bunny juntos con Justin y Hailey Bieber, ¿volvieron?

La modelo Kendall Jenner y el cantante Bad Bunny terminaron la relación a finales de 2023, pero al parecer queda algo de esperanza. De acuerdo con el portal TMZ, las celebridades pasaron la bienvenida del año 2024 junto con un grupo de amigos cerca de Barbados.

Fuentes dijeron a TMZ que los dos siguen siendo cercanos, a pesar de su reciente ruptura, y que tienen un grupo de amigos en común.

En el viaje de vacaciones estuvieron los esposos Justin y Hailey Bieber disfrutando de las festividades de Año Nuevo.

En un clip de fuegos artificiales de Año Nuevo publicado por uno de los amigos de Kendall, se escucha a Bad Bunny de fondo desearles a todos: "¡Feliz Año Nuevo!".

"Si bien la reciente reunión puede sorprender a algunos, nos dicen que los dos no han vuelto a estar juntos oficialmente, al menos no todavía, nos dicen que el viaje ocurrió debido a amigos en común... no hay nada romántico", reseña TMZ.

Este miércoles, la hermana de Kim Kardashian y Kylie Jenner publicó una serie de fotografías en la playa, y una con Hailey, en la que dejó un mensaje de reflexión.

"Los años pasan y parecen cada vez más rápidos. Presencia y tiempo es todo lo que puedo pedir. Tan agradecida por lo pasado, tan optimista por lo que está por venir. Ama a las personas que tienes cerca de tu corazón y no pierdas ni un segundo. 2024, báñame de amor y risas, gratitud y crecimiento, paciencia y presencia", escribió Kendall.

Kendall Jenner y Bad Bunny se reencuentran semanas después de su ruptura para un viaje con amigos | https://t.co/EVlMbvbtci — TMZ en Español (@TMZenEspanol) January 3, 2024

En febrero de 2023, Kendall y el Conejo Malo también salieron en una cita doble con Justin y Hailey.

En abril, TMZ obtuvo fotos de los dos en una cita a caballo en solitario, lo que indicaba que ambos estaban en serio.

A mediados de año, ya eran pareja oficial. Se abrazaron juntos en un show de Drake, se sentaron en primera fila en el show de Gucci, hicieron una campaña de Gucci juntos y asistieron a la fiesta posterior de "Saturday Night Live" 'SNL' después del show de Bad Bunny en el programa.

Pero a finales de octubre dejaron de verse públicamente hasta que los medios dieron a conocer que estaban separados.

El intérprete de "Mónaco" pasó Navidad en Puerto Rico y Kendall en las montañas de Apen, Colorado.