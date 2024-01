Rauw Alejandro es captado con la modelo Romane en París

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro ha comenzado a pasar la página luego de la ruptura romántica con la cantante española Rosalía en verano pasado.

Rauw es uno de los famosos que ha estado en París, Francia, disfrutando de los desfiles de Alta Costura como parte de la Semana de la Moda.

En la famosa ciudad europea fue captado cenando con unos amigos y muy bien acompañado de la modelo francesa Romane.

De acuerdo con People en Español, en varios videos obtenidos, se ve a Rauw muy feliz bailando y degustando una copa de vino junto a la rubia. En todo momento el cantante la abrazaba y le susurraba cosas al oído.

Romane nació Lion, Francia. Vive en París, tiene 24 años y también es una influencer en su tierra natal.

Otra modelo

No es solo Ramone. En estos días fue visto en una mesa de un club de jazz de Milán, Italia, junto a una joven modelo. La chica señalada es Yasmine Barbieri, una joven modelo y tiktoker marroquí de 18 años.

El intérprete de "Efecto" y "Lokera" de 31 años mostró mucha complicidad con la modelo.

Pero en entrevistas Rauw ha señalado que está disfrutando la soltería. ¿Cuál le conquistará el corazón?

Habla de ruptura con Rosalía

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/23/rauw-alejandro-y-rosalia.jpeg Rosalía y Rauw Alejandro. (FUENTE EXTERNA)

En una entrevista par a el podcast de Chente Ydrach, Rauw se sinceró sobre la ruptura con Rosalía, con quien se había comprometido, y confesó que le afectaron mucho los titulares amarillistas.

Reiteró que no hubo terceras personas y que nunca tuvieron problemas hasta ese momento.

"Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real, no es un personaje, pero la gente se le hace difícil separar lo que es Rauw Alejandro de Raul", dijo.

"La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo, y que se dirija hacia a otro lado, pues no".

"Han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella (Rosalía), a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", publicó en un comunicado el intérprete de "Todo de ti" en julio pasado en sus redes sociales.

Rauw y Rosalía terminaron su compromiso en julio. La pareja confirmó su noviazgo en septiembre del 2021, en el día del cumpleaños número 28 de la cantante a quien definió como el "amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido".

Luego de la ruptura, la cantante de "Con altura" y "Motomami" inició un romance con el actor Jeremy Allen White, con quien se ha dejado ver compartiendo besos apasiados en lugares públicos.