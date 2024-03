Mensaje preocupante de Eva Arias en Instagram: "Nunca he pedido esto, pero oren por mí"

"Si no me ven ni escuchan, es porque estoy bajo licencia médica en absoluto reposo, por favor, nunca he pedido esto, pero oren por mí", este fue el mensaje que publicó en sus historias de Instagram la actriz y Miss República Dominicana 2010 Eva Arias, preocupando a sus fanáticos.

Sin dar detalles de su actual estado de salud, la modelo pidió a sus seguidores y amigos orar por ella.

Tras la publicación de esta historia, muchos internautas han estado preocupados debido a que la también comunicadora no reveló el proceso de salud que lamentablemente está atravesando.

En 2018, Eva Arias se estrenó como protagonista del drama íntimo "En Tu Piel" del director chileno Matías Bize. En ella logró obtener importantes críticas de su actuacción, logrando sorprender con la maduréz en su interpretación".

En ella comparte crédito con el experimentado actor Josué Guerero y también es una de las conductoras del programa radial "The Morning Beat" en Space 103.3 FM.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/befunky-collage---2024-03-06t144451.940.jpg

También se destacó como modelo de pasarela en Europa antes de representar a la República Dominicana en el Miss Universo 2010 celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

Ha participado en importantes producciones cinematográficas como "Locas y atrapadas", "El que mucho abarca", "Cómplices", "Rango de honor" y "¿Quién manda?".