$!Fotos | Duelo de estilos: critican a Thalía por ‘copiar’ look de JLo

La cantante mexicana Thalía luce espectacular a sus 48 años, pero los fanáticos no conocían la faceta ultra sensual de la también actriz y, de inmediato surgieron las comparaciones, nada más y nada menos que con otra cantante y actriz, Jennifer López, de 50 años.

Pues la intérprete de “No me acuerdo” publicó varias imágenes este jueves de un vestido transparente con tonos negros que dejaba ver su silueta y solo le cubría las partes íntimas, el mismo estilo del vestido rojo de Versace que usó JLo para el Met Gala del año 2015, que dejaba ver sus curvas y parte de su trasero, cubriendo lo evidente.

Los seguidores hicieron un duelo de divas y un duelo de estilos. ”Sintiéndome feliz, sintiéndome fuerte”, escribió Thalía junto a la imagen que suma mas de 436 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios. Thalía tiene más de 15.6 millones de seguidores en Instagram.

“Ya estoy empezando a creer que eso del buen gusto al vestir no es tu fuerte. De x dios”, “Tú me encantas, eres muy profesional. Pero sé tu misma no quieras imitar a JLO. Sorry”, fueron algunos de los comentarios.

Pero otros tantos fueron de admiración por como se ve la diva mexicana a sus 48 años, manteniéndose delgada y delineada. “Wooow, espectacular”, “Qué cuerpazo”, “Las diosas se ponen celosas de tu hermosura”, “JLO no tiene que envidiarle a THALIA ... ELLA ES LA MEJOR”, fueron otros mensajes a su favor.

Sin dudas, ambas divas latinas se ven estupendas a su edad.

Con respecto a los vestidos, ¿Quién se ve mejor?