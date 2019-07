VIDEO | Ala Jazá frena a Omega: “tiene que bajarle dos tonos”

El merenguero Ala Jazá, quien fue reconocido como “Joven de Oro” en Pégate y Gana con el Pachá, dijo que no está pendiente a la carrera de ninguno de sus colegas por lo que no entiende el porqué de Omega de no querer reconocer su propuesta musical si sólo está trabajando.

“A Omega hay que desearle muchas bendiciones, no sé porque él se expresa así de mi porque nunca he tenido muchos roces con él. Simplemente, yo estoy haciendo merengue”, dijo.

Explicó que al llamado “Fuerte” se la ha dado “tantos consejos, y tal vez ve a uno y este. Hay que bajarle a veces, tiene que bajarle dos tonos. Y yo no estoy pendiente a nadie, estoy pendiente a hacer música y al público”, acotó.

En una nota de prensa se aseguró que Ala Jazá, quien lleva unos años en la música, dijo que cogió mucha lucha, y hoy en día está viendo los resultados de su constancia.

“Se coge lucha mi hermano, yo cogí mucha lucha. Por eso, yo no descanso, mucha gente me dice: apaga el cerebro”, sostuvo en Pégate y Gana.

Durante su participación en el espacio sabatino dijo, además, que Dios lo ha bendecido con el “Manguali”, género que ha creado, en estos diez años de carrera musical.

“Dios me alumbró con ese ritmo, porque el merengue lo veía como que no, qué es lo que pasa con el merengue, y tuve que cambiarle lo que es la base con los mismos instrumentos. Pero diferentes ritmos y me ha funcionado bien”.

En la entrevista Ala Jazá reveló que siempre creyó en su proyecto artístico, al punto, que vino a residir a la República Dominicana “sin necesidad”, y paso miles de situaciones.

“Mi mamá y papá me decían: venga a trabajar. Otros decían: mira ese loco con una residencia (americana) qué hace aquí”, pero su sueño era ser un gran artista.

Durante la comparecencia del merenguero en el show de televisión el “Negrito de Villa” Sergio Vargas le envió un mensaje en el que lo instó a cuidar su “credibilidad” pública.

También el “hombre merenguero” Kinito Méndez habló maravillas del joven merenguero y el pastor Gersón Corniel sostuvo que siempre estuvo al lado de Ala Jazá a quien dio muchos consejos.

“Pégate y Gana con el Pachá” se transmite de los sábados por Color Visión (canal 9) para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos por Televisión Dominicana de 12 a 4 de la tarde.