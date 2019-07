VIDEO | Dalisa Alegría habla de planes de bodas con Mozart La Para

Atrás quedaron esos días en los que la actriz Dalisa Alegría respondía con evasivas a las preguntas de sí tenia o no un romance con el cantante urbano Mozart La Para. La también productora ya no esconde su amor, y confirmó que tiene planes a corto plazo con su nuevo amor, incluyendo boda y familia.

La modelo aseveró a la periodista Gelena Solano, quien trabaja para El Gordo y la Flaca que se encuentra viviendo con el exponente urbano, y que ya han hablado de boda, aunque no especificó la fecha.

“Todavía no tenemos fecha, pero hemos hablado unas cuantas cosas que queremos hacer antes, tenemos planes futuros”, refirió en un video colgado por la periodista en su cuenta de Instagram.

Sobre los ataques recibido tras dar a conocer su relación con el artista, esta dijo que al principio fue muy duro. Pero ya ahora, ha “madurado”.

“No estaba acostumbrada a eso. Siempre he tenido una carrera firme. Pero esto es parte de la farándula, del amarillismo como siempre he dicho. Enfocada en mi hija, en pareja Erickson, en Mozart”. Se refirió además a la entrevista con Luz García, señalando que fue precipitada, que no era el momento, pero dijo no arrepentirse de haberla hecho.

Cortó además los rumores de que su familia no apoyaban a su actual pareja, asegurando “que nunca fue así”, dejando claro que el apoyo se dio desde el momento uno.

En las declaraciones también se refirió a la versión de la exesposa y madre de la hija de su pareja Alexandra Hatcu, diciendo que ella sí sabe la verdad, pero no se referirá al respecto, porque no le compete.

Mozart confirmó la relación en Noche de Luz

El artista urbano Mozart La Para, quien el pasado mes de marzo anuncio vía redes sociales su separación de quien fue su compañera por diez años, confirmó en mayo en el programa Noche de Luz que mantiene una relación sentimental desde hace siete meses con la actriz y comunicadora Dalisa Alegría.

“Aquí yo vine hablar la verdad, como hablan los hombres”, dijo en ese momento el intérprete urbano a la presentadora Luz García.

Mozart y Alegría fueron blanco de criticas luego de iniciar una relación, tras poner el fin del matrimonio del cantante urbano y su esposa, Alexandra Hatcu, luego de 10 años de matrimonio.