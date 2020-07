$!La Chilindrina desmiente rumores sobre su muerte por COVID-19

Por diversas vías ha circulado el rumor de la muerte de la actriz María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina” por su trabajo en “El Chavo del 8”, sin embargo ella misma ha salido al frente para negar esta información.

La artista utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores de su fallecimiento a causa del COVID-19.

En diversas páginas de medios mexicanos circuló esta falsa noticia, así que fiel a su estilo, mostró cómo disfrutaba de su vida en Acapulco. Compartiendo una foto tomando desayuno, la actriz tranquilizó a sus seguidores que se preocuparon por ella:

“Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID-19, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud, gracias a Dios”, se lee en el post.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves pasa por una crisis económica y necesita trabajar nuevamente para pagar sus deudas. Sin embargo, resaltó que no ha despedido a ninguno de sus trabajadores por una razón.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, dijo a la revista TV Notas.