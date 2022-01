Silvia Pinal sufre demencia senil, confirma Alejandra Guzmán

La cantante mexicana Alejandra Guzmán confirmó que su madre, la legendaria diva del cine mexicano Silvia Pinal padece de demencia senil desde hace tres años.

“Vamos a estar aislados 10 días en los cuales ella todavía puede infectar, estamos muy resguardados y más porque era un peligro tenerla ahí (en el hospital) cerca de algo más peligroso y fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir también para su demencia porque a veces estaba sola en el hospital”, dijo la rockera a los medios de comunicación confirmando sin darse cuenta lo que se venía comentando.

A sus 90 años, la reconocida actriz y matriarca de la dinastía Pinal padece esta enfermedad.

Se recuerda que la conductora y productora de "Mujer, casos de la vida real" estuvo hospitalizada el pasado 22 de diciembre a causa de covid-19 y fue dada de alta el 30 de diciembre. Se encuentra estable en su casa.

La nonagenaria actriz que inmortalizó el cineasta español Luis Buñuel en la película Viridiana (1961)estaba completamente vacunada pero le faltaba su dosis de refuerzo, de acuerdo con sus familiares.

Demencia senil

Refiere la revista Quién que en agosto del año 2018, Pinal desconcertó al declarar que no había dado permiso ni tenía conocimiento de la bioserie sobre su vida y trayectoria frente a la productora Carla Estrada, que estaba a cargo del proyecto.

En octubre del año 2020, su hijo Luis Enrique Guzmán negó otras versiones, entre ellas que su madre sufriera Alzheimer.

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, sostuvo en aquel entonces.

De acuerdo con medlineplus.gov, la demencia senil hace olvidar cosas a corto y largo plazo. Se le complica realizar tareas que antes hacía con normalidad.