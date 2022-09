El día que Luis Miguel fue rechazado de un programa de talentos infantiles

En la actualidad el cantante Luis Miguel es uno de los grandes referentes de la música en español considerado por muchos como el artista hispano conmejor voz de todos los tiempos.

Tal y como vimos en Luis Miguel, la serie, el cantante inició su carrera desde muy chico de la mano de su padre Luis Rey.

Sin embargo, antes de saltar a la fama Luis Miguel participó del casting del programa de talentos infantiles llamado "Chiquilladasi" que estuvo al aire desde 1982 a 1982 en la televisión mexicana. Carlos Espejel, uno de los emblemáticos actores que surgió en aquella emisión, recordó el paso del Sol de México por aquel sitio.

El actor Carlos Espejel estuvo como invitado en un porgrama mexicano de la emisora Exa FM conducido por los comunicadores de ese país Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, y allí le dijeron: "Menciona tres famosos que hicieron casting en Chiquilladas, pero que se la pellizcaron”. Entonces el actor dijo: “Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar”.

"Se había ido Syntek, se había ido Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí” agregó Carlos Espejel y explicó: "Estábamos en Chapultepec, estábamos en el estudio...y ahí cantó, con luces y como que lo grabaron y todo. El Pollo, que era nuestro director, siempre estaba buscando niños, porque niñas iban muchas, entonces cuando iba un niño era de: ‘Pónganle atención, es un niño'".

"Le pusieron atención, cantó y El Pollo al final le preguntó al papá o a alguien que estaba ahí, no me acuerdo: ‘¿También actúa, hace parodias, imitaciones, le gusta eso?, pero la persona que acompaña a Luis Miguel dijo que no y fue rechazado", finalizó Carlos Espejel sobre este fracaso en la niñez del Sol de México.

