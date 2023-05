Laura Pausini anuncia donará dinero de tres conciertos a pueblos inundados en Italia

La artista italiana Laura Pausini anunció hoy que donará su caché de los tres conciertos que dará en Venecia, con los que abrirá su gira mundial, a varios pueblos de su tierra, la región de Emilia Romaña (norte), arrasados por las inundaciones de la semana pasada.

La cantante donará el dinero -cuya cuantía no ha especificado- a tres municipios: Solarolo, donde creció, Castelbolognese, donde residen sus padres, y Faenza, donde nació y vive su hermana.

Las tres localidades se encuentran en la zona más afectada por las inundaciones registradas la pasada semana por el desbordamiento de varios ríos y que se han saldado con 14 muertos, decenas de miles de desplazados e infraestructuras destrozadas.

"Son los tres municipios más ligados a mi historia y que se han visto afectados por esta tragedia. Vuelvo a los escenarios después de 4 años y quiero hacerlo dedicando mi voz a mi gente", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Estoy con vosotros, con mi corazón en forma de Romaña".

Pausini cumple treinta años de carrera desde que triunfara en el Festival de Sanremo en 1993 con "La Solitudine" y para conmemorarlo cantará en Venecia el 30 de junio y el 21 de julio en la Plaza de España de Sevilla, como antesala de su próxima gira mundial.

Hola a todos,

Como saben en este momento mis únicos pensamientos son para mi tierra y toda la gente que vive en ella.

Durante unos días he estado actualizando mis historias de Instagram con toda la información de la colección útil a la que me he unido también y seguro que serán serios.



Decidí devolver mi cachet de los 3 conciertos en Venecia a los municipios de Solarolo (donde crecí), Castelbolognese (donde viven mis padres) y Faenza (donde nací y donde vive mi hermana), los tres países a los que mi historia está más conectada y que tengo He sido golpeado por esta tragedia.



De vuelta al escenario después de 4 años y quiero hacerlo dedicando mi voz a mi gente.



La "Romaña está floreciendo" incluso en medio del barro: los que están en el lugar lo saben bien, porque están luchando tanto por levantarse pero nunca se rinden.

Los que no alcanzan, como yo, se sienten impotentes pero de todos modos no se dan por vencidos y buscan todas las formas posibles de ayudar.



Además, recibí confirmación de la Municipalidad de Solarolo y de la producción del tour, que por razones de agilidad y seguridad, se pospondrá la fiesta del club de fans "Launatici".

Por las mismas razones hasta la apertura de mi museo será pospuesta y en cuanto sea posible les daremos las nuevas fechas.



Estoy contigo, con mi corazón en forma de Romaña