El duro ataque de Arcángel contra Tekashi tras polémica con Anuel y Yailin

El cantante de música urbana Arcángel defendió a Anuel AA en su conflicto público con Yailín La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, a quienes calificó de "ratas".

Arcángel expresó firmemente su posición sobre la situación: "Yo no apoyo eso y para mí los dos son dos ratas, los hijos se respetan", se le escucha decir en el video.

El cantante enfatizó que, a pesar de sus desacuerdos con Anuel, considera que "los hijos del hombre se respetan" y que no aceptará que alguien "de otro lado" falte el respeto a un miembro de la comunidad del reguetón.

"Tú no le puedes aplaudir la cosa a nadie por sonido. Este tipo vino y quiere hacer en el género con nosotros, lo que no hizo con los prietos", dijo Arcangel refiriéndose a un supuesto fracaso musical de Tekashi con la comunidad afroamericana del hip hop.

Pero tras estos señalamientos, Tekashi no se quedó callado e hizo que Arcángel no se fuera limpio, pues aunque no hizo referencia al cantante, sí puso una imagen de él junto a Pablito, el hijo de Anuel, y acompañó la postal con el mensaje, "Los hijos no se tocan, además de que agregó un emoji de payaso, lo que muchos creen fue una respuesta directa luego de que se filtraran las supuestas declaraciones del artista Austin Agustín Santos. (VIDEO AQUÍ)

La controversia se desató cuando Yailín La Más Viral publicó una fotografía en la que aparece Cattleya, la hija que tiene con Anuel, en los brazos de Tekashi 6ix9ine. Esto provocó una pelea pública entre los tres artistas. Anuel reclamó a Tekashi por acercarse a su hija, calificándolo de "pedófilo", mientras que Tekashi respondió con ataques hacia Anuel.

Esta situación motivó un enfrentamiento con Tekashi después de que el rapero boricua publicara una foto de Cattleya, su hija con Yailin, sin el permiso de su madre. Tekashi lo calificó de mal padre, Yailin reveló que Anuel la golpeó estando embarazada y el boricua recordó la acusación de abuso sexual de menores que enfrentó Tekashi en el pasado, exigiéndole que se alejara de su hija.

Arcángel, en su transmisión en vivo, argumentó que lo ocurrido entre Anuel y Yailín debería quedar en el ámbito privado y que no deberían permitir que otros artistas externos, como Tekashi 6ix9ine, se entrometan en los asuntos internos del género del reguetón.

"Pedófilo", "mal padre", "narcisista", "hipócrita", "ladrón", "golpeador", "abusador sexual", "mentirosa", "sátiro"; fueron solo algunas de las perlas verbales que utilizaron los mal llamados artistas urbanos para intentar dilucidar su relación (con faltas ortográficas incluidas).

"A los pocos minutos, Yailin confirmó que Anuel sí la golpeaba estando embarazada de Cattleya, la bebé que parece el reguetonero solo vio cuando nació, ya que estuvo presente en el parto".

Como respuesta a ello, Anuel publicó una Story en la que niega la versión de los hechos, insinuando que ella se pegó sola, "Usted siempre decía que hasta te ibas a dar [golpes] tú misma pa' decir que yo te daba y tratar de meterme preso" y dijo, "No se dejen engañar, ¡la verdad convence, no grita! Qué mentirosa, wow", finalizó.