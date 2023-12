Rosario Flores: "Soy una artista de energía, hasta que no os pongo de pie, no paro"

Lo de Rosario Flores y el público dominicano es una relación firmada y sellada con tinta indeleble.

La artista española regresa este viernes 15 de diciembre a Quisqueya para presentarse en el Teatro Nacional, un escenario que ha sido testigo de su entrega musical indiscutible sobre el escenario, la misma que sigue intacta a pesar del paso de los años.

"Yo soy una artista de energía, canto mucho, bailo mucho, bailo con mi cuerpo, con mi pelo, con mi piel, con todo y hasta que no os pongo de pie, no paro".

"Luego no duermo", confiesa. Y no es para menos. "Espero que después de este el show el público tampoco lo haga y se vaya a tomar una copa a mi salud", dice en modo de broma.

"Los dejo con mucha energía, yo creo que subir a un escenario es mi estilo más personal. Yo soy una artista de directos (cantar en vivo). Mi voz es bonita y está bien escucharme en un disco, pero realmente en persona es cuando vais a ver a Rosario de verdad".

"Lo mejor de mí"

El espectáculo lleva por nombre "Lo mejor de mí", un título que, según narró a Diario Libre, le cae como anillo al dedo a este show, donde busca retribuir el cariño que por años le ha dado el público local.

"La verdad que me siento muy afortunada. Primero porque los he visitado tantas veces, y segundo porque siempre que visito esta tierra está todo lleno. Y porque cantáis todas mis canciones, ¿qué más puedo pedir?, tengo que venir a visitaros sí o sí", reseña.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/14/whatsapp-image-2023-12-14-at-4.37.50-pm.jpeg Rosario Flores promete una noche llena de música en vivo y emociones. (MATÍAS BONCOSKY/DL)

Será un encuentro inolvidable donde la artista madrileña bailará y cantará al ritmo funky, blues, y todos los palos gitanos que siempre le han caracterizado, sin dejar a un lado ese toque de romanticismo y nostalgia.

"Me siento muy querida en esta tierra. Me habéis dado muchas alegrías, muchos regalos y he pasado noches maravillosas con vosotros aquí", agregó.

"Lo mejor de mí" Tour 2023 es una producción que promete una noche espectacular donde la artista estará acompañada de un elenco de primera entre músicos, coristas y bailarines de flamenco.

"Vengo presentando mi show para terminarlo aquí, por lo que aquí me despido de mi show junto con todos vosotros. Así que ningún otro lugar mejor que Santo Domingo para despedir este show y este disco que me ha dado tantos regalos y tantas cosas bonitas".

"Espero que la noche de este viernes sea de una noche de duendes y de magia como han sido todas las anteriores, vengo muy contenta, dando gracias a la vida por todo lo que me ha dado.

Así que espero que sea una noche de decirle adiós a este show pero con muchas ganas de hacer otro proyecto, la verdad estoy muy emocionada", enfatiza.

Un viaje musical

La cantante madrileña realizará un viaje musical por su exitosa carrera, en la cual interpretará "Estoy aquí", "Agua y sal", "Meneíto", "Sabor, sabor", "Algo de mí", "Soy rebelde" y "Algo contigo" y "Como quieres que te quiera?, entre otros.

Un viaje musical por una extensa carrera que la ha mantenido en el gusto del público a pesar de los cambios de la industria musical y el surgimiento de nuevos estilos y géneros musicales.

"El mejor premio es que la gente me quiere, que sigo vendiendo entradas y que la gente sigue disfrutando de mi música.

Yo creo que mejor regalo no hay", confesó la artista que fue reconocida en los Grammy por la Academia Latina de la música por su trayectoria de más de 30 años en la industria.

Esto no ha sido nada fácil. "Porque mantenerte en la música es lo más complicado. Tú puedes tener tener un gran éxito y así mismo el éxito se va corriendo y mantenerte con trabajo, tener un público que te quiere y es fiel a ti es muy difícil conseguir".

Invitación especial

"A mi público dominicano, que lo llevo en mi corazón, lo invito a este concierto que será de duendes y de magia, donde daré todo mi corazón y todas mis canciones en una noche que estoy segura será muy bonita como todas las anteriores", concluye la artista.

El concierto se llevará a cabo este viernes 15 de diciembre en la Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, a partir de las 8:30 de la noche. Las boletas están disponibles en Uepa tickets con precios que van desde RD$5,355 hasta los RD$10,710.