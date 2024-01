Judy Santos se proyecta este 2024 con importantes estrenos de bachata

La inconfundible voz y el talento de Judy Santos inician este 2024 con el pie derecho, trayendo nueva música y una serie de presentaciones desde este 20 de enero en el Resort World de la ciudad de Nueva York.

El más reciente sencillo de la artista "Yo te quiero" irrumpe con fuerza en las plataformas digitales disponibles para escuchar música.

Este lanzamiento se hizo en vivo por su canal oficial de YouTube, logrando la conexión de miles de seguidores durante el evento.

Dentro de sus planes está próximamente una gira por República Dominicana, como parte del recorrido internacional que viene desempeñando esta artista desde el pasado año.

"Yo te quiero" formará parte de la nueva producción de Judy que pretende estrenarse este 2024.

"Es una bendición para cualquier artista comenzar un año con nueva música y con presentaciones donde el público puede entregarte su calor. Y me ha tocado a mí devolver eso y más a mis seguidores, con música que viene desde mi corazón", concluyó Judy Santos en una nota de prensa.

Más sobre Judy Santos

Inició su carrera como cantante participando en diversos grupos de música infantil. Su gran oportunidad llegó en 2002 cuando aportó su voz junto a Romeo Santos en el sencillo "Obsesión", del álbum "We Broke the Rules" de la banda de bachata Aventura.

La canción fue un gran éxito en varios territorios, encabezando las listas en países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Suiza.

Su colaboración con Aventura continuó en el disco Love & Hate, en el que aportó su voz en la canción "La guerra".

En 2005 apareció nuevamente junto a Romeo Santos en la canción "Angelito", que alcanzó el puesto 17 en la lista Billboard Tropical Airplay.

El 9 de octubre de 2021, Santos se reunió con el grupo en el MetLife Stadium para cantar su exitoso tema, Obsesión.

Luego de finalizar su colaboración con Aventura y aparecer como artista invitada en los temas "Yo quiero saber" y "Tú y yo" de Toby Love, Santos inició una carrera en solitario a mediados de la década de 2010.

Su primer sencillo, titulado "Tú tienes tu vida" y lanzado en 2015, tuvo un impacto en la lista de música tropical de Billboard. Un año después grabó una nueva colaboración con Toby Love en la canción "No hay colores", que estuvo entre las canciones latinas más destacadas de Canadá.

Luego de lanzar los sencillos "Secreto", "Loca" y "Demos paso al amor" y el álbum en vivo Judy Santos Live.

Santos colaboró con Wilmore "Bimbo" Franco. en el tema "All By Myself", que fue incluido en el disco Classic American Tunes in Bachata. La cantante lanzó el sencillo "No me rendiré", el cual alcanzó el puesto 24 en la lista Billboard Tropical Airplay.