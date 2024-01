A ritmo de "Será que no me amas", Luis Miguel comienza concierto en el Olímpico

A las 8:50 y a ritmo de "Será que no me amas", el "Sol de Mexico" salió la noche de este jueves al escenario. Con un elegante traje negro, corbata del mismo color y una gran sonrisa dio inicio al show.

Pasadas las 9:00 de la noche, el público seguía llegando en masa a la reposición del concierto, tras ser suspendido ayer "debido a inconvenientes de fuerza mayor"

Se visualizan largas filas, pero con cierto orden y avance al pasar el área de las boletas, en un recorrido por la zona del Special Guest.

Una joven de nombre Jatnna llegó desde Dubai a ver a Luismi, como también se le llama al cantante de 53 años. Dijo que no está decepcionada de volver nuevamente y entiende que el show se dará "muy bueno" porque es un artista de altura.

La dominicana espera que cante su favorita "La bikina" con mariachi, además de "Te necesito".

Un señor regresó hoy con más energía listo para escuchar el artista. "Yo vine ayer y entré, lo que pasa es que él es un artista que reúne muchas condiciones", dijo Elías Capriles.

Agregó: "No me molestó que se suspendiera el show, porque lo he visto en otros países y es un artista internacional de renombre y de muchas condiciones. Hoy lo va a hacer mejor si Dios lo permite".

Destaca sus canciones de amor como "Reloj", "Por debajo de la mesa", "Contigo en la distancia".

El Estadio Olímpico se llenó nuevamente.

Tour 2024

Con este concierto, Luis Miguel dio inicio su Tour 2024, que lo llevará por diferentes países de América Latina, Estados Unidos y España y que tiene lugar después de que el año pasado volviera a los escenarios en Buenos Aires, dentro de una gira que le llevó a otras zonas de Sudamérica, Estados Unidos y México.