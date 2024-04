Pablo Alborán anuncia su retirada temporal de la música

El cantante Pablo Alborán ha anunciado este jueves su retirada temporal de la música para escribir composiciones "sin presión" y dedicar tiempo a su familia y amigos. "Creo que es importante también descansar", ha resaltado.

El malagueño ha reconocido que sus años en la música han sido de "mucho trabajo" y ahora necesita "barbecho" para "volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo también se pone", ha relatado en una entrevista en el programa 'El hormiguero' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

"Me apetece observar, me apetece estar, vivir también como espectador (...) Veo música en vivo porque necesito inspirarme, necesito estar con los míos y necesito escribir sin ningún condicionante. Y entonces eso requiere un tiempo, no sé cuánto", ha explicado Alborán.

El cantante también ha señalado que está preparando cosas que enseñará próximamente, aunque ha recalcado que "es muy importante descansar" en la industria musical. Alborán publicó el 1 de febrero de 2011 su primer disco.