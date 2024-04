Inauguran segunda edición de Dominicana Music Week 2024 con proyección a nuevos talentos

Dominicana Music Week arrancó este martes formalmente la segunda edición con un interesante montaje en el Monumento Fray Antón de Montesino, espacio que recibirá hasta el 18 de abril a importantes artistas nuevos y consolidados de la escena local.

El acto inaugural fue encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, y Porfirio -Popi- Piña, fundador de la Oreja Media Group.

"Que feliz estoy de ser parte de esta iniciativa que por segundo año se realiza en nuestra ciudad. Como ministra de Cultura me gustaría que iniciativas como estas se multiplicaran en todo el país, pues los talentos necesitan escenarios", manifestó Germán.

Los artistas Allendy, Lee Burgos, Cruzmonty, Kewenaonda + Pablo E y el ensamble UNPHU abrieron el escenario habilitado detrás del monumento ofreciendo al público sus propuestas.

Popi Piña: "La mayor distribución de la música es digital"

Popi Piña, en conversación con Diario Libre, celebra el éxito obtenido en la primera edición y destacó que este año, en vez de dos días son tres. Continuaron llevando paneles educativos sobre cómo funciona la música a nivel digital, lo que concitó mucho interés el año pasado.

"Hoy hubo un panel muy interesante sobre la salud mental porque nos afecta a todos en este negocio. También hablaremos sobre los trucos en Youtube y el jueves vamos a tener "Marketing One to One" con expertos en Mercadeo junto con empresas discográficas", comenta el propulsor de talentos de la música latina.

"Dominicana Music Week es para que los talentos emergentes puedan presentarse y que todas personas que vengan los consideren para que consuman su música", agrega.

En ese tenor, refiere que toda la distribución de la música hoy en día es digital, mediante las plataformas como Spotify, Apple, Amazon Deezer.

"El consumo de la radio sigue ahí, pero el consumo de Youtube es la principal plataforma en República Dominicana y por eso tenemos esos expositores de las plataformas digitales para que enseñen los trucos de cómo obtener mejor visualización y mejor reproducciones" Porfirio- Popi- Piña Fundador La Oreja Media “

De los nuevos talentos, la dominicana radicada en Nueva York, Lee Burgos, mostró su satisfacción de actuar por primera vez en la actividad estrenando el opening act.

"Un evento como este es necesario para nuestra música y para este movimiento tan interesante y tan fuerte que está en el país. Me pareció hermoso", dijo.

Viniendo de Nueva York, Estados Unidos, con culturas y sonidos diferentes, Lee define su propuesta como "un poquito de todo: funk, pop y rock".

Lee Burgos promueve actualmente "Show me love", la canción en spanglish que está compitiendo para poder participar en el famoso proyecto Tiny Desk.

Entre los artistas que asistieron a la nueva edición de Dominicana Music Week se encontraban Vladimir Dotel, líder de Ilegales, Gabriel Pagan y Oriana, Techy Fatule, Jabriell y el venezolano Víctor Drija.

Agenda

Desde la mañana de este martes se llevaron a cabo los paneles "La salud mental en la industria", "¿Dónde están mis chelitos?", "La evolución del streaming" y "Propiedad intelectual", así como un masterclass Play MPE.

Estuvieron Porfirio Piña, ejecutivo de La Oreja, la cantante Techy Fatule, la psicóloga Mónica Estévez, la coach Lolita Suárez, la abogada Mayra Tejada, Juan Carlos Barguil de Sunflower Entertainment; Mag Rodríguez, de Even; Geo Fagot, de Sound Royalties; el director de Remezcla, Joel Moya; el cantante El Rubio del acordeón, así como las profesionales Yira Santiago, Angie Martínez, Lucía Castillo Arbaje y Maribel Moreta.

Tal cual la primera edición en 2023, en la que los paneles jugaron un rol primordial para ilustrar a los nuevos artistas sobre el mundo de la música, en esta ocasión los expertos resaltaron que todo artista debe cuidar su obra y eso lo debe hacer primero conociendo los registros que existen tanto en el país como en el extranjero.

Indicaron que las analíticas son muy importantes, por lo que ser estratégico es la clave.

El miércoles se realizarán las disertaciones "Tu distribuidor digital", "Los códigos de YouTube", "Sincronízame", "Gran canción ¿y después?, "BMI: Como escribí mi canción", Tropicalízimo; "Emergiendo: La nueva fusión".

El jueves 18 estarán "Marketing 101", "¿Cómo ser trending?", "Los matatanes del juego", "Las wonder woman de la música".

Artistas que actuarán

Dominicana Music Week se está llevando a cabo hasta el jueves en el monumento Fray Antón de Montesinos con paneles desde las 9:00 de la mañana.

En la noche, el espacio abierto y con el mar de fondo se convierte en un concierto con las presentaciones de los artistas anunciados.

Actuarán Los Hermanos Rosario, Pavel Núñez, El Mayor, Sexappeal, Badir, Jaime Viñas, Valentina, María Cerdeiros, El Chuky de Lewa, Afro Dominicano, Homeboys, Lady Laura La Morena del Swing, Gaby de los Santos, Dahlias, Luis Armando, Paramba, Geni Swing y Rosaly Rubio.

La noche de música se complementa con una variada oferta de comida rápida, bebidas y spot para hacerse fotografías afines al evento.