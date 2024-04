Marino Castellanos lanza nueva producción discográfica "¡Marino ombe!"

El cantautor de bachata Marino Castellanos lanzó su más reciente producción discográfica titulada "¡Marino ombe!", con la que iniciará una gira de presentaciones por Europa, Estados Unidos y Centroamérica.

En este disco, que sale a la luz de la mano de Cerro Music Group, el artista ha decidido "desempolvar" 10 temas, la mayoría de su autoría, que fueron eclipsados por el éxito de otras canciones de sus anteriores álbumes.

Estas son: "6 mujeres", "Corazón no llores", "No puedo vivir sin ti", "Me pagaste mal", "Bronca", "Me hiciste sufrir", "Corazón partido", "No te quiero perder", "Me dejo solo" y "No me importa nada".

"Anteriormente, en la industria musical, el lanzamiento de un disco solía estar marcado por el éxito de una o dos canciones, lo que a menudo eclipsaba el resto del disco. Esto hacía que muchas canciones de calidad pasaran desapercibidas, lo que era una pérdida tanto para los artistas como para los oyentes que no tenían la oportunidad de descubrir nuevas joyas musicales", expresó el bachatero.

Además, Marino Castellanos anunció que estará lanzando otro tema totalmente nuevo el próximo mes de mayo, titulado "No me hagas sufrir tanto".

Su historia

Nacido el 9 de abril de 1958 en Caobete, Pimentel, provincia Duarte de República Dominicana, Castellanos comenzó su carrera como agricultor y luego se convirtió en policía antes de hacer la transición al mundo de la bachata como cantautor.

A pesar de sus limitados recursos económicos logró escribir su primera producción mientras trabajaba como guardia de seguridad y presentó sus canciones a Radhamés Aracena en Radio Guarachita en 1984, quién quedó impresionado por su talento.

Motivado por el empresario, en un solo día grabó 12 canciones, marcando así el inicio de la carrera musical de Castellanos. A lo largo de los años, Marino Castellanos ha enfrentado diversos desafíos y ha tomado descansos de la música, desempeñando diversos trabajos.

Sin embargo, inspirado por el impacto de Anthony Santos, regresó a la escena musical en 1998 con la canción "La Piscina", estableciendo su estilo distintivo conocido como "La Voz de Seda".

Con éxitos como "Me muero por ti", "Corazón de piedra", "El que nada tiene nada vale" y "Eso da pa´ to´, Marino se ha consolidado como un destacado artista de bachata dominicano, ganando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Con "¡Marino ombe!", Marino Castellanos continúa demostrando su talento y su capacidad para reinventarse, consolidándose como una leyenda viva de la bachata dominicana.