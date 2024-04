Alex Fernández: El ´boom´ del regional mexicano ayuda a ver esta música internacionalmente

El heredero de exponentes del ranchero Alex Fernández, quien honra este género con su nuevo sencillo ´Para proteger mi corazón´, considera que el actual auge del regional mexicano, especialmente con los corridos tumbados, ayuda a que la música nacional se conozca más en el mundo.

"Esto de que la música mexicana esté de moda, como los (corridos) tumbados y todo eso, creo que puede ayudar un poco a que la gente internacionalmente diga: ´a ver (vamos a oír) música mexicana' y se pongan a buscar algo tradicional", señaló el joven cantante en una entrevista con Efe en Ciudad de México.

Integrante de la dinastía Fernández, con su abuelo Vicente y su padre Alejandro, ambos representantes de la música ranchera en México, Álex busca abrirse camino en el plano musical, aunque confesó que quiere ser fiel al género que tanto le gusta: el ranchero.

"Es algo que a mí siempre me ha gustado, es algo que llevo con mucho orgullo, y siento que es ya como que parte de la familia. O sea, como un trabajo que hemos estado haciendo desde mi abuelo, mi papá y ahora yo. Y sí siento que de alguna u otra forma también es una responsabilidad", señaló.

Mariachi con toque fresco

Es por ello que su nueva canción, ´Para proteger mi corazón', que forma parte de su álbum que verá la luz en mayo próximo, tiene el sello del mariachi pero con un toque fresco y, aunque habla de desamor, su ritmo de balada busca ser alegre.

"Lo que me gustó de esta (canción) es que intentamos hacer un cierto balance. Es que si te pones a escuchar nada más la letra de la canción está fuerte, está triste, pero el ritmo está alegre y la canción está como movida y te pone como de buenas", explicó.

Álex señaló que ha heredado especialmente de su padre y abuelo las tradiciones de la cultura ranchera y, por ello, se siente responsable de perpetuar el legado de la música ranchera que él denomina como "tradicional".

"Siempre queremos llevar a México lo más alto que se pueda intentar resaltar la música tradicional que no va bien ahorita, pareciera que sí, porque la música mexicana está de moda, pero no necesariamente la tradicional, entonces ese es el punto", dijo.

Regresar a lo tradicional

Para Fernández, la música ranchera tradicional es el patrimonio de México y por eso su interés de "explotar" este género lo más que pueda.

"A mí sí me gustaría regresar un poco lo tradicional y darle un toque de frescura, o sea, para que ya no suene tan anticuado, para actualizarlo un poco, pero que sí sea tradicional verdaderamente, o sea, que no sea como algo que tiene mariachi, pero no suena mariachi", insistió.

Álex expresó su anhelo de que en un futuro la gente lo mire como un cantante que siguió llevando el legado de la música ranchera a todo el mundo.

"(Que me vean como) alguien que siempre llevó la bandera de México bien puesta, que siempre estuvo orgulloso de su país y que siempre ha estado intentando llevar a México a lo más alto posible", dijo.

Finalmente, ante el 'boom' de los corridos tumbados, el joven cantante señaló que no es algo que le llame mucho la atención, aunque no descartó la posibilidad de colaborar con alguien del género.

"No descarto la posibilidad de cantar uno, pero más que nada en alguna colaboración o algo así, con algún cantante de corridos tumbados estaría bien, o sea, hasta el momento no hay ni un proyecto creado ni nada, solo que no descarto esa posibilidad", apuntó.

