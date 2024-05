Caravan Palace, la música 'electrónica vintage' de éxito mundial que nació del porno

Cuando les encargaron poner música "dinámica" para cine pornográfico de los años 20, los integrantes del grupo parisino Caravan Palace no podían imaginar que abrirían las puertas a un modelo de música electrónica-vintage de éxito mundial, materializado en un quinto álbum, una gira internacional y millones de visualizaciones.

Caravan Palace es un fenómeno de masas. Canciones como 'Lone Digger' suman más de 400 millones de reproducciones en Youtube, y en redes sociales ponen melodías -como su tema ´Comics´, con más de 20 millones de visitas- a los 'retos' o 'tendencias' en Tik Tok o Instagram de miles de jóvenes de todo el mundo.

Un modelo de éxito que ahora presenta 'Gangbusters Melody Club', un disco que es "una mezcla de música para soñar y bailar" y propone melodías "vintage con nuevos sonidos, sintetizadores y referencias a música electrónica, en una unión perfecta de todos los discos que ya han salido", tal y como explica en una entrevista con Efe su vocalista Zoé Colotis.

El grupo parisino, que sacó su primer disco en 2008, arrancó de una manera muy particular, cuando les encargaron poner música a un programa que Canal + quería emitir sobre cine para adultos de los años 20 y 30 del siglo XX.

El grupo, en ese momento una banda de jazz y swing que tocaba en pequeños locales y eventos, presentó "un montaje dinámico, ya que eran películas muy lentas, de planos muy fijos", con lo que mezclaron esa música vintage con electrónica, añade Zoé.

Tenían un estudio en casa de música electrónica y una banda de swing. Hicieron una melodía rítmica para esas películas porno, con dinamismo que sonara a música antigua. A sus amigos les gustó y les pidieron que intentaran hacer algunas canciones y "ahí empezó el proceso creativo del primer disco", destaca.

Aunque al final el programa nunca se emitió, sirvió de germen para un grupo que encontró su sonido y ahora, al producir bajo su propio sello discográfico, ha encontrado "libertad artística para hacer las cosas más rápidamente", lo que se traduce en videos y mezclas de marcada personalidad, afirma.

México, la gran sorpresa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/01/caravan-place-.jpeg

En el escenario el grupo convierte su espectáculo en "energía" para bailar, lo que lo convierte en una especie de "deporte artístico" para el público en el que mezclan versiones de todos sus temas con música instrumental en vivo, asegura la vocalista.

A pesar de que es muy complicado para Zoé elegir un público que le haya emocionado de manera especial, se queda con su experiencia en México.

"No tenía explicación. Fue increíble. Teníamos la gira en Estados Unidos y decidimos ir a México y solo fuimos una vez. Y fue increíble porque no esperábamos tanta gente ya que no habíamos ido nunca a Latinoamérica. Tenemos que abrir el mercado ahí", destaca.

Ahora quieren disfrutar del nuevo disco y de una gira que les llevará a Corea del Sur, Francia, Holanda o España hasta 2025, y piensan ya en nuevos proyectos: "Somos un grupo de música 'Club', pero me gustaría un 'unplugged' (un directo acústico). Sería mucho trabajo pero sería algo muy distinto", adelanta.