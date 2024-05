Bruce Springsteen estrenará en octubre el documental sobre su gira de 2023 y 2024

El documental dedicado a la gira de 2023 a 2024 de Bruce Springsteen, 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band', tendrá su estreno en Disney+ y Hulu en octubre.

Según el medio especializado Variety, el documental dirigido por Thom Zimny dará un acceso sin precedentes entre bastidores a la gira mundial que el músico de 74 años comenzó el 1 de febrero de 2023 y tiene previsto concluir este próximo noviembre.

Además promete ofrecer una versión "nunca vista" de la creación de estos espectáculos mostrando el proceso creativo de Springsteen, ensayos con sus músicos y declaraciones del cantante que muestran otra faceta del autor de 'Dancing in the Dark'.

Zimny ha colaborado en diversas ocasiones con el creador de 'Born in the USA' en proyectos como 'Western Stars' o el documental 'Springsteen on Broadway', que actualmente se exhibe en Netflix.

A principios de abril, también se hizo público que Springsteen tendrá una película biográfica titulada 'Deliver Me From Nowhere', protagonizada por Jeremy Allen White, más conocido por su papel en la serie 'The Bear'.

Invitados

Esta película, que aún no tiene fecha aproximada de estreno, contará con la participación de Springsteen y de su mánager, Jon Landau, y estará basada en el libro 'Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska', del escritor y músico Warren Zanes.

Este nuevo documental llega después de que artistas como Taylor Swift y Beyoncé presentaran en 2023 con gran éxito otros sobre sus más recientes giras.

Swift batió récords con 'Taylor Swift: The Eras Tour' al convertirse en la película sobre conciertos con mejor estreno en taquilla en la historia de Estados Unidos, tras facturar 123,5 millones de dólares en sus primeros días.