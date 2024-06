Miky Woodz rechaza seguir la moda de la música urbana en su nuevo álbum "Built Different"

El trapero puertorriqueño Miky Woodz lanzó este viernes 'Built Different' (Hecho Diferente), su nuevo EP -disco corto de seis canciones- en el que, según dijo, ofrece su "gusto y visión lo más real posible", rechazando seguir la moda de la música urbana.

"Las vibras que hice en este álbum fueron únicas. Les traigo mi gusto y mi visión lo más real posible. No sigo la moda. Hago lo que sienta que debo hacer. Ya son ocho años de carrera y lo vivo orgulloso", expresó Miguel Ángel Rodríguez Rivera, su nombre de pila, en un comunicado.

La producción de seis temas es una muestra de la armonización del artista para complacer con la esencia que lo ha distinguido dentro de la escena del trap y el reguetón, sin dejar de innovar con sonidos frescos, enfatiza la nota.

Las letras del álbum, a su vez, establecen la originalidad de Miky Woodz, quien se proyecta como un líder, una voz que hace su propio camino, fuera de seguir tendencias.

Con su 'flow' (estilo) lírico como arma principal, los temas dirigen a un viaje musical en el que la autoconfianza, el orgullo de superarse y las reflexiones sobre los retos de la vida, cobran protagonismo.

El disco solo cuenta con la colaboración del artista colombiano Ryan Castro en el tema 'Parchar'.

El resto de las canciones son 'Built Different', 'How Many?', 'Crypto', 'Apretar' y 'No Me Dañes El Mood'.