El veterano salsero Charlie Aponte declaró a la prensa dominicana recientemente que cuando sube a tarima es porque está "100% preparado". Su compromiso con el público va más allá sin importar el aforo donde se presente.

En su presentación en Hard Rock Café la noche de este sábado para celebrar los 50 años de carrera y la promoción de su nuevo álbum, el artista de 73 años demostró su veteranía y calidad artística.

Un enérgico Charlie Aponte subió a la tarima y durante casi dos horas no se detuvo de cantar ni de bailar.

El que fuera vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico por 41 años, recibió una cálida muestra de su popularidad en el país. El público bailó y recordó esos clásicos de salsa que han sido disfrutados por generaciones.

Vestido con camisa dorada y chaqueta negra con brillo (que a lo lejos parecían grandes cadenas como los urbanos), el artista arrancó el set musical con "Se nos perdió el amor", un éxito de la salsa y la música tropical en general que tuvo una gran pegada en 2001 junto al álbum "Nuevo milenio,el mismo sabor" de El Gran Combo.

Con una voz intacta y la orquesta afinada, Aponte aprovechó para sacar sus dotes de sonero, improvisando al cantar y agradeciendo a la República Dominicana por la acogida.

Charlie Aponte continuó deleitando con "Aguacero", "Dime que quieres", "Compañera mía", "El último romántico", "Ojitos negros", "Así logramos nuestro amor", "Arroz con habichuela", entre otras.

Antes de cantar "Trampolín", canción escrita por el "Caballo Mayor", Johnny Ventura, el salsero valoró la sencillez y el profesionalismo que siempre mostró el fenecido artista de "Merenguero hasta la tambora".

Después ponderó que "Trampolín" es una canción mundialmente famosa y que los jóvenes la interpretan donde quiera que se presenta.

Acto seguido puso al público a repetir el coro: Y si acaso he sido en ti, un trampolín de piscina, espero haberte servido, mujer y que sea feliz tu vida... Trampolin de tu amor, mujer ingrata, pronto se llegará tu fin, me usaste como trampolín, mulata.

La parte final

El artista interpretó sus mayores éxitos. (CRYSTAL LANTIGUA)

El alegre artista, siempre bailando y con mucho flow, como se mostraban los salseros en los mejores tiempos de este género, dejó ver que lo suyo es estar en el escenario y que la edad es solo un número. Interpretó un nuevo tema de su nueva producción "La historia continúa".

Continuó con la canción "Hojas blancas", otra interpretación destacada durante su época en El Gran Combo, que hace un retrato del pasar de la vida, los años y los arrepentimientos. Las hojas blancas simbolizan la cabellera blanca.

En casi todo el show los presentes que fueron en pareja y en grupos estaban bailando. Otros aplaudían y daban par de pasos en la mesa.

Charlie Aponte dejó "Brujería", "No hay cama", la canción navideña del Gran Combo y el clásico bailable "Timbalero" para despedirse. "Más timbal para los rumberos" fue cantado a coro.

El público le pidió otra con intensidad y, aunque se preparaba para irse, los complació repitiendo "Se nos perdió el amor" pasada la 1:30 de la madrugada.

"Charlie Aponte es un artista con mucha energía, su voz no ha cambiado. Nos mantiene activos, a pesar de su edad y tiempo en la música. Nuestra generación conoce sus canciones. Esta fue la primera vez que lo veo en vivo, vine porque me gusta la salsa, pero no sabía que iba a gozar tanto con el viejito que hace un buen espectáculo en la tarima", manifestó una pareja de jóvenes que asistió al concierto.

La producción general del concierto estuvo a cargo de Richard Richardson, gerente general de RR Producciones y de "AG Producciones", del empresario colombiano Albaro Gómez.

Charlie Aponte ingresó en El Gran Combo de Puerto Rico en 1974 y fue la voz principal durante 41 años y lleva como solista diez años. Ha recorrido el mundo con la salsa y ha recibido varios premios y reconocimientos.

El artista manifestó el agradecimiento que le tiene al pueblo dominicano por la acogida que le ha dado tanto a él como persona como a su música.