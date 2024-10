Bruce Springsteen anuncia ocho nuevos conciertos en Europa

Bruce Springsteen añadió este martes ocho nuevos conciertos a su gira europea de 2025 en ciudades de Gran Bretaña, Francia, Alemania y España, según informó la promotora Doctor Music.

A las fechas previamente programadas en Marsella (Francia), Praga (República Checa) y Milán (Italia) se sumaron hoy Manchester (Gran Bretaña), que abrirá el tour europeo el 17 de mayo de 2025 y donde repetirá el 20 de mayo, Lille (Francia) el 24 de mayo, Liverpool (Gran Bretaña) el 4 de junio, Berlín (Alemania) el 11 de junio, Fránkfort (Alemania) el 18 de junio, San Sebastián (España) el 21 de junio y Gelsenkirchen (Alemania) el 27 de junio.

Nuevas fechas

El anuncio de las nuevos conciertos llega poco antes del lanzamiento de 'Road diary: Bruce Springsteen and The E Street Band", un documental dirigido por Thom Zimny que ofrece una mirada nueva sobre la creación de los legendarios 'shows' del Boss.

Este mes de octubre, la banda también viajará a Canadá para ofrecer ocho espectáculos. El primero será el 31 de octubre en Montreal y la gira finalizará el 22 de noviembre en Vancouver, lo que marcará su show número 114 desde que regresaron a la carretera en 2023.

Este año ya estuvieron en Europa y viajaron a Estados Unidos el 15 de septiembre encabezando el festival Sea.Hear.Now en Asbury Park (Nueva Jersey).

Trayectoria

Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en el Monmouth Medical Center en Long Branch, Nueva Jersey. Desde el hospital llegó a Freehold Borough, donde pasó su infancia, un pueblo también del estado de Nueva Jersey.

Con ascendencia irlandesa e italiana; hijo de Douglas Frederick Springsteen, un conductor de autobús que pasó mucho tiempo desempleado, y de Adele Ann Zerilli, secretaria. Su abuelo materno nació en Vico Equense, pueblo cercano a Nápoles. Tiene dos hermanas menores, Virginia y Pamela.

Su infancia y adolescencia se vieron marcadas por la severa educación recibida en los colegios católicos a los que asistió y por los apuros económicos de la familia, lo que provocó un cierto sentimiento de inferioridad y rebeldía.



En 1958, vio a Elvis Presley cuando actuaba en el show televisivo de Ed Sullivan.





Músico

Su primera guitarra le costó 18 dólares en una casa de empeños. En 1965 creó junto a Tex Vinyard y George Theiss el grupo The Castilles, que fracasaría muy pronto. Tres años después dio vida a otro grupo, llamado Child, formado por Danny Federici, Vini Lopez y él.

John Hammond, el cazatalentos que descubrió a Bob Dylan, Billie Holiday, Aretha Franklin y Count Basie, propuso a Springsteen realizar una grabación de prueba para Columbia-CBS, la compañía discográfica para la que trabajaba. Fueron dos horas de canciones acústicas en las que Bruce ofreció un recital privado para los directivos de la discográfica. El 9 de junio de 1972 firmó con esa compañía.





Discos

A principios de 1973 sacó el álbum Greetings from Asbury Park. Ese mismo año, la CBS le amplía el contrato y sale otro álbum, The Wild the Innocent & The E Street Shuffle. En 1984 lanza su mayor éxito de ventas: Born In The U.S.A., que permaneció durante siete semanas seguidas como número uno. En uno de los temas, el que da título al álbum, el Boss critica las miserias de su país.



Le siguió Dancing In The Dark y el famoso Live 1975-1985, un recopilatorio de cinco discos en directo con sus mejores canciones. En 1995, aparece The Ghost Of Tom Joad, álbum que recuerda a Nebraska.



En 2002, publica The Rising, su primer lanzamiento desde 1984 de un álbum completo de nuevas canciones grabadas con la E. Street Band y el primer álbum de rock de estudio desde 1992. The Rising, con catorce temas nuevos y una versión de My City of Ruins, canción que interpretó durante los actos de homenaje a los damnificados por los atentados del 11 de septiembre, dio nombre a la gira y le hizo triunfar en los premios Grammy con tres de estos galardones.





Político En agosto de 2004, Springsteen, Pearl Jam y el trío de country Dixie Chicks fueron algunos de los veinte músicos que ofrecieron treinta y cuatro conciertos por nueve estados procurando que George W. Bush perdiera las elecciones presidenciales. El 2 de noviembre de 2008, estrenó la canción Working on a Dream en un acto de la campaña electoral de Barack Obama. Esta canción formó parte de un trabajo de estudio, *Working on a Dream*, publicado el 27 de enero de 2009. En su álbum de 2012, Wrecking Ball, aparecen estilos como el folk, gospel y hip-hop. Su siguiente trabajo fue High Hopes, presentado el 14 de enero de 2014. Su The River Tour se inició en enero de 2016 y el 14 de diciembre de 2018, se lanzó el álbum en vivo Springsteen on Broadway. Su decimonoveno álbum de estudio, Western Stars, fue lanzado el 14 de junio de 2019. El 10 de septiembre de 2020, anunció un nuevo álbum con la E Street Band, Letter to You, que se presentó el 23 de octubre de 2020. El 29 de septiembre de 2022, Bruce Springsteen anunció el lanzamiento de su vigésimo primer álbum de estudio, titulado Only the Strong Survive, programado para el 11 de noviembre de 2022. Este álbum presenta quince versiones de canciones clásicas de música soul de las décadas de 1960 y 1970.