$!Agotados los boletos para concierto de Johnny Ventura en el Coliseo de Puerto Rico

Johnny Ventura celebrará hoy el 60 aniversario de su exitosa carrera artística con un concierto completamente vendido en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. La respuesta de los boricuas y dominicanos no ha podido ser mejor para este merenguero que ha llevado la cultura dominicana a importantes escenarios en el extranjero.

“El Caballo Mayor” compartió su alegría al colocar dos “post” en su cuenta de Instagram en inglés que dice: “sold out” (todo vendido). El primero anunciaba la apertura de nuevas secciones para la puesta en escena “Los 60 del Caballo” en el Coliseo José Miguel Agrelot, pero estas se agotaron y en el segundo anuncio establecía que no había más disponibilidad, sin embargo dejaba en manos del público la posibilidad de abrir una nueva función.

Johnny Ventura subirá al escenario a las 6:00 p.m. de este domingo y ha prometido un concierto en el que repasará su obra musical. Lamentablemente algunos de los protagonistas de la historia de Ventura no estarán porque han fallecido, entre estos, figuran Pablito Cruz, Anthony Ríos y Luisito Martí.

Ventura es un artista que marcó territorio en Puerto Rico. En 1962 la isla le abrió las puertas. Su decisión de llevar este concierto allí procura agradecer el apoyo que ha recibido por más de seis décadas.

Recientemente, el Tribunal Constitucional realizó un concierto en el Teatro Nacional en ocasión de la conmemoración del 175 aniversario de la Constitución dominicana, acto en el que reconoció el legado artístico de Johnny Ventura.

Locutor, productor de televisión, empresario, político, Johnny Ventura ha recibido múltiples reconocimientos. Entre los galardones se citan, su elección al Latin Music Hall of Fame ; Latin Grammy Award for Best Merengue/Bachata Álbum , El Gran Soberano y Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Invitados

Un artista de la dimensión de Johnny Ventura goza de la admiración y respeto de mucho de sus colegas nacionales e internacionales. Es por eso que para esta celebración compartirá el famoso escenario del Coliseo José Miguel Agrelot con la reina del merengue Milly Quezada, así como la emblemática agrupación El Conjunto Quisqueya, que nació en borinquen, y con la legendaria agrupación El Gran Combo y el Grupo Manía, estos últimos de Puerto Rico.