Bacilos nunca renunciará a explorar nuevos géneros y se atreve con mariachi

La agrupación Bacilos nació de la fusión -ya que está formada por un colombiano, un puertorriqueño y un brasileño- y continúa explorando nuevos géneros y haciendo colaboraciones con artistas de regional mexicano, mariachi, pop o dembow, ritmo jamaicano, explicaron en Ciudad de México en entrevista con Efe.

'Nosotros partimos de una unión de estilos de Brasil, Colombia y Puerto Rico, pero va más allá porque estábamos pendientes en ese momento no solamente del rock, también de música haitiana, salsa, samba, ranchera, etcétera', explicó el puertorriqueño José Javier, batería del grupo.

Por su parte, el colombiano Jorge Villamizar, el vocalista, explicó que cuando nacieron como banda en 1997 los formatos de la radio eran muy cerrados y era más difícil que ahora salirse de ellos.

'Siempre han existido estas fronteras y siempre estuvimos fuera de ellas. Hemos sido medio marginales y a la vez no, porque no tenemos miedo de decir que hacemos pop. Siempre hemos estado mezclando cosas y no es nuevo para nosotros fusionarnos', explicó.

La semana pasada estrenaron la canción 'Carta a Cupido', que interpretan junto al colombiano Alejandro González, en versión mariachi; están grabando una canción con Carlos Vives, otra con la banda Morat y esta semana estuvieron rodando un videoclip junto a los jóvenes 'Los Rojos', una agrupación mexicana de música de banda.

'Estos 'features' (colaboraciones) son con jóvenes que se han acercado a nosotros, que tienen sus carreras propias de años y han sido fans de Bacilos de chicos. Nosotros hemos aprovechado esta situación que es algo nuevo, ya que solo te pasa cuando eres un artista viejo. Es algo muy halagador', expresó Villamizar.

Y es que la fusión está en el ADN de este trío que tuvo un descanso entre 2007 y 2017 y volvió con ganas de seguir divirtiéndose haciendo música y aprovechando las oportunidades para crear todo tipo de estilos.

'Caraluna' y 'Mi primer millón' fueron temas que se convirtieron en himnos en 2009 y siguen sonando a día de hoy en múltiples latitudes de hispanoamérica. Y México es uno de los países clave para ellos.

'Para todos los artistas latinoamericanos y españoles, México es, para empezar, el mercado más importante. Además, es un país que por muchas generaciones recibió a artistas e intelectuales por diferentes razones. Ciudad de México es una ciudad con una personalidad súper fuerte a la vez que un sitio un poco de todos, y siempre nos ha recibido y nos ha abrazado', dijo agradecido el vocalista de Bacilos.

En esta ocasión, se encuentran en México para ofrecer un concierto en una discoteca de Guadalajara este jueves, además de la grabación de la canción 'Blanco en la mira' ya realizada con Los Rojos, quienes, explicaron, les han permitido 'echar un vistazo' al género norteño que tan atractivo les resulta.

Bacilos tiene por delante varios conciertos en México, entre ellos el 11 de junio en la sala de concierto Plaza Condesa de la capital mexicana y el 21 de marzo iniciaran una gira por Estados Unidos con 14 fechas.

Asimismo, están regrabando una edición especial de sus éxitos 'Caraluna', 'Tabaco y Chanel', 'Pasos de gigante' y 'Mi primer millón' con colaboraciones sorpresa para celebrar más de 20 años de carrera, a pesar de haberse dado un descanso.