Cantautora Henya: "Hay que mantener la esencia"

La cantante y compositora Henya Tejeda me mantiene constante en su propuesta artística.

Este viernes 21 de mayo, Henya relanza su tema más reproducido en Europa "Quieres Luz" con nuevo audiovisual, que fue filmado en diferentes locaciones de la región Este.

La pieza trae un aire electrónico con toques de fusiones caribeñas.

"Quieres luz" se estrenará mediante un conversatorio virtual con la prensa y sus seguidores, y en una transmisión en vivo a partir de las 8:00 de la noche desde el complejo La Estancia Golf Resort.

"Este nuevo proyecto trae nuevas vibras, ha sido un verdadero reconectar con mi esencia y quiero compartirlo con ustedes", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Cree en la esencia

La artista consideró que, lamentablemente, muchos artistas de cualquier género pierden la esencia por seguir tendencias.

En un encuentro virtual con periodistas para hablar de su nueva propuesta, Henya expresó que una cosa es fusionar algo que no resulte la línea del artista y otra cosa es variar por completo lo que ese intérprete hace. "Entonces, dónde está la propuesta lírico musical o a nivel de arreglos", señaló la cantautora de "Hoy".

Indicó que corresponde a cada artista autoanalizarse.

Ante la pregunta de cómo ve la escena alternativa dominicana considerando que Riccie Oriach y otros fueron nominados a los Premios Grammy Latinos, Henya reflexionó que siempre ha cuestionado el nombre de 'música alternativa':

"Cuando me nominaron a Premios Soberano hace unos años en esa categoría hice el comentario de que yo no entendía que mi música era en sí alternativa, sino una alternativa a la música que se estaba haciendo... Entiendo que no se puede poner como un género lo alternativo; todo lo que tiene sonidos diferentes, fusionados o que genera un nuevo concepto musical no es necesariamente alternativo, por ejemplo, hay merengues, bachatas, vallenatos con nuevos sonidos y no son necesariamente alternativos. Pero veo muy bien que los Grammy les hayan dado más cabida".

Agregó: "Yo me baso en que debemos ser más analíticos en los criterios de cómo se cataloga la música y en los productos musicales".

Del audiovisual

El audiovisual fue filmado en la locación del río Chavón hasta Bayahibe.

"Quieres Luz" es el sencillo más descargado de la cantautora en Europa por sus fusiones con el deep house, el cual fue producido por Dj Vapo By El Laboratorio y el vídeo dirigido por el cineasta venezolano Gustavo F.

Más de su carrera

Henya fue nominada en el 2018 a Premio soberano en la categoría Música alternativa.

Durante la pandemia lanzó el sencillo "Hoy".

Como compositora y cantante, Henya tiene en su haber tres álbumes: “Nunca dejaré de ser rara” (2002); “Nueva vida” (2010); y “El laboratorio” (2012).

Además, la cantautora ocoeña ha sacado al mercado alrededor de 40 sencillos, todos con éxito a nivel nacional e internacional.