$!Lo que dijo Romeo Santos en el 2018 sobre los Latin Grammy

Agregó que no cree en rumores de un posible bloqueo del productor cubano Emilio Estefan porque han compartido con mucho respeto.

“He sentido que hay algo personal contra mí dentro de la Academia Latina de la Grabación, porque no es posible que no nominan a Romeo, ni Aventura, pero si a otros con el mismo sonido que nosotros creamos”, expresó en aquel momento.

“No espero ver mi nombre allí. No he trabajado por premios”, dijo en el 2018 , aunque admitió que sí ha llegado a sentir que hay algo personal en su contra dentro de la Academia.

Allí fue abordado de diversos temas, y uno que no se quedó fue el de los Grammy Latinos . La pregunta fue por qué considera que no había ganado un gramófono y sus poquitas nominaciones, y su respuesta dejó entrever que hay algo personal dentro de la organización.

En el 2019

El tema sale a relucir nuevamente porque en las nominaciones desveladas este martes el artista de origen dominicano no fue nominado en ninguna categoría, a pesar de que su álbum “Utopia” fue lanzado dentro de la fecha establecida, en abril del presente año.

Este martes 24 de septiembre ha sido un día de quejas, puesto que los urbanos internacionales se alzaron en una sola voz por la falta de nominados en el género urbano y la ausencia de las féminas Natti Natasha, Karol G y Becky G.

Y dentro de la discusión, algunos como el productor urbano boricua Raphy Pina y el exponente Anuel AA criticaron que Romeo Santos no fuera nominado.

Hay usuarios de las redes sociales que traen a colación la canción “Si yo muero”, de su álbum “Formula Vol. 2” donde dijo que no le importa ganar un Grammy. “Aparentemente no me soportan en la Academia”, reza un verso.

Mientras tanto, su disco ha tenido un éxito mayúsculo y el pasado sábado 21 llenó el Estadio MetLife de Nueva Jersey donde interpretó el disco “Utopía” ante mas de 80,500 personas.

Ademas, en noviembre traerá el país la gira “Utopía para el pueblo” por 15 provincias.

Aún se espera saber cuales pueblos disfrutarán de los conciertos.