$!Romeo Santos es el artista latino mejor pagado del mundo

View this post on Instagram

No se trata de dinero, sino de llevar mi género alrededor del mundo en distintos escenarios. Que después de 2 décadas, yo sea el único hombre latino en esta lista junto a Jlo, me llena de mucha satisfacción. Que viva la Bachata. ???????? Lo que viene será más fuerte. ????. I promise ??. #UT??PIATheConcert #September21 #RomeoSantosMetLife