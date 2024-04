Corona Sunsets Session celebró un evento frente al mar, en armonía con la naturaleza

El Corona Sunsets Session superó todas las expectativas que se crearon en torno a este evento que conjugó música, gastronomía y experiencias artísticas junto al compromiso con la naturaleza, así como la reducción del impacto ambiental, hicieron de este uno de los eventos más exitosos y concurridos celebrados frente al mar, y que se realizó el pasado 13 de abril en el Parque 30 de Mayo.

Un escenario, seis agrupaciones y cientos de espectadores fueron el resultado de esta edición que presentó Cerveza Corona, una fórmula que logró mantener desde el atardecer a los visitantes que disfrutaron de este concierto de puro ritmo con Cultura Profética, Whomadewho, Midnight Generation, Ramos & Chill, Buscabulla y Vicente García.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/2-techy-fatule-y-david-fernandez.jpg Techy Fatule y David Fernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/4-nashla-bogaert-y-david-maler.jpg Nashla Bogaert y David Maler. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/5-carolina-garcia-y-laura-lockward.jpg Carolina García y Laura Lockward. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/6-dominique-barkhausen.jpg Dominique Barkhausen. (FUENTE EXTERNA)

Una de las características a destacar de este Corona Sunsets Session fue el compromiso con la naturaleza, por tal motivo fue una actividad certificada como libre de plástico. Todas las experiencias se diseñaron para respetar el ambiente, buscando reducir el impacto ambiental y llevando el conocimiento de la convivencia amistosa entre la vida y el medio ambiente que nos rodea.

La experiencia The Gardens, curada por el chef Saverio Stassi, fue una inmersión culinaria totalmente sostenible con platos que fueron elaborados con ingredientes 100 por ciento naturales y con productos locales.

Contó con la participación en esta creación gastronómica de los reconocidos chefs invitados Santiago Muñoz desde México, junto a Ciro Casola y Elly Saul, quienes conformaron el equipo que crearon todos los alimentos hechos desde la naturaleza y que se consumieron en este evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/7-ramon-emilio-jimenez-y-maeno-gomez-casanova.jpg Ramón Emilio Jiménez y Maeno Gómez Casanova. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/8-renato-rivas-y-ranata-piantini.jpg Renato Rivas y Renata Piantini. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/9-frank-araujo-y-johanna-corporan.jpg Frank Araujo y Johanna Corporán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/11-stephany-liriano-y-leton-pe.jpg Stephany Liriano y Letón Pé. (FUENTE EXTERNA)

Sin duda, el Corona Sunsets Session presentó una cantidad de actividades que llevaron la vivencia de este evento a otro nivel, con atracciones para todos los gustos y manifestaciones artísticas, como fue el Soundwave Yoga que se realizaron en dos sesiones de 25 minutos, para la relajación del cuerpo y la mente.

De igual modo, hubo Body Makeup, Tie Dye Workshop para los que guardan los recuerdos, Balance Board Lessons para los más arriesgados y para los más atrevidos estaba el espacio de tatuajes de Glenda Priego, para llevar la experiencia más allá contigo.

La cartelera

Vicente García, el anfitrión del evento desde República Dominicana, mostró su experimentado trayecto en escenarios que lo han hecho merecedor de múltiples premios Latin Grammy.

El público lo estuvo acompañando durante su presentación con temas como: "Mi balcón", "Carmesí", "Desde otro malecón", "Merengue de enramada" y otros que hicieron de esta noche una mágica con la música dominicana como base en cada uno de los temas de este cantautor.

Desde México, el grupo Midnight Generation nos compartieron su mezcla de dance y electrónica que lo han hecho populares en este género. Entre sus éxitos estuvieron: "Forever", "Someday", "Weekends", "Another day gone" y "Starlight", e hicieron una de las presentaciones más fervientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/16-isabella-morales-y-sophia-sanabria.jpg Isabella Morales y Sophia Sanabria. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/31-liz-turra.jpg Liz Turra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/33-sara-lopez-y-claudio-suarez.jpg Sara López y Claudio Suárez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/17/17-victor-dionicio-y-omar-rodriguez.jpg Víctor Dionicio y Omar Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Whomadewho, la agrupación danesa con sus fusiones de jazz, subieron al escenario para imponer sus letras que lo han posicionado por más de dos décadas, con los temas: "Miracle", "Never alone", "Love will save me" y "Dreams", que formaron parte de una épica actuación.

Buscabulla también acaparó la atención de los cientos de espectadores que se dieron cita al Corona Session con su latin electronic, donde interpretaron sus sencillos "Vámono", "Andrea", "Too late", "Perdón" y otros más que hicieron de este dúo una inigualable presentación.

Una de las agrupaciones más esperadas, Cultura Profética, con su popularidad y fieles seguidores puso la música reggae en lo más alto, con los éxitos que fueron desde "La complicidad", "Baja la tensión", "Fuiste cruel", "Sube el humo", hasta canciones como "Ilegal", "Herida mortal" y "Reggae rústico".

Leer más La lluvia no paró el disfrute del Corona Sunsets Session 2024