Mamá del fugitivo brasileño en EE.UU. dice que su hijo asesinó a su novia porque "no le quedó otra opción"

La madre del brasileño capturado este miércoles tras escaparse de una cárcel en Estados Unidos, donde cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato de su novia, defiende a su hijo y asegura que no "tenía otra opción" que matar a su expareja.

En una entrevista ofrecida ayer martes, la madre de Danelo Cavalcante culpó a la víctima, Deborha Brandao, de su propio asesinato. "¿Sucedió? Sucedió. Pero sucedió debido al dominio que ella le puso, la postura que tomó con él", dijo Iracema sobre el asesinato perpetrado por su hijo.

"No fue feminicidio", dijo la señora Iracema al New York Times. "Tenía que hacerlo, no tenía otra opción", continuó.

La madre expresó su preocupación por el futuro de su hijo, quien fue visto siendo escoltado por un equipo SWAT a una camioneta el miércoles. "Si dijera que mi hijo no cometió un error, estaría mintiendo", dijo. "Sé que lo que hizo mi hijo estuvo mal. Sé que mi hijo debería pagar por su error. Pero quiero que mi hijo pague por su error con dignidad, no que pague con su vida", añadió.

Iracema también mencionó que, si su hijo enfrenta la vida en una prisión de máxima seguridad, podría estar mejor muriendo. "Si la elección es ir a un lugar para sufrir y morir en ese lugar, es mejor morir pronto", dijo. "No tienes que sufrir tanto solo para morir más tarde", concluyó.

Las autoridades de Pensilvania creen que Danelo, de 34 años, mató a Brandao, de 33, en abril de 2021 después de que ella descubriera evidencia de que él había asesinado a alguien en su país de origen, Brasil, cuatro años antes, según informa el New York Post.

La búsqueda del brasileño, de 34 años, se había convertido en un desafío para los cientos de policías del estado movilizados para capturarlo, con el apoyo del FBI y los US Marshals, especializados en la búsqueda de fugitivos.

Las fuerzas del orden instalaron barricadas en carreteras y controlaron la circulación de autos, además de desplegar vehículos blindados y equipos de intervención rápida (SWAT).

Durante estas dos semanas de fuga, se cerraron colegios y la policía aconsejó a los residentes de las áreas donde se avistaba al fugitivo en cámaras de seguridad que cerraran sus viviendas y autos con llave y salieran lo menos posible de sus casas, debido a la peligrosidad del prófugo que el lunes robó un rifle en el garaje de una vivienda en South Coventry, a unos 50 km al noroeste de Filadelfia.

Después de ser condenado a cadena perpetua en agosto pasado por el apuñalamiento mortal de su pareja en presencia del hijo de ella en abril de 2021, el fugitivo realizó una espectacular fuga de la cárcel del condado de Chester, en Pensilvania (noreste), el 31 de agosto.