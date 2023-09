Embajada EE.UU. ha aprobado más de 156 mil visas de paseo en el 2023

El consulado de Estados Unidos en República Dominicana informó que en lo que va de año ha procesado más de 156 mil visas de paseo, y espera elevar ese número a 200 mil para final de este año.

El país se encuentra entre los 10 a nivel mundial que más procesa visados de este tipo hacia los Estados Unidos y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el procesamiento de solicitudes de residencia.

Para este año, la sección consular espera aprobar unas 65 mil solicitudes de residencia para dominicanos, lo cual sería la primera vez en la historia de la embajada que se procesaría dicha cantidad de solicitudes. Hasta finales de agosto, ya se han procesado más de 45 mil solicitudes.

La información fue ofrecida este miércoles por Greg Segas, cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, quien destacó que la categoría de visa de residencia o visa de inmigrante que más se procesa en el país son las F2A, que corresponden a cónyuges e hijos de un residente permanente de EE.UU.

"Este es el segundo país que más visas de residencia procesa en el mundo. Solo México procesa más visas de residencia que la República Dominicana, o sea, procesamos más visas de residencia en la República Dominicana que en China, en la India o en cualquier otro país de Latinoamérica", dijo Segas.

Aseguró que el límite de visas que pueden procesar por año está determinado por el Congreso de Estados Unidos y establece cuántas pueden ser aprobadas dependiendo del tipo o la categoría del visado.

En cuanto a las visas de paseo, el cónsul aseguró que la embajada no tiene un número específico de visas que deben aprobar o rechazar, y aunque llevan un conteo del número de visados que rechazan, no los hacen públicos.

Segas detalló que la razón por la que se rechazan más visas de paseo es porque el solicitante no puede demostrar que regresará a República Dominicana luego de visitar Estados Unidos.

"Monitoreamos, pero no tenemos una cuota. O sea, la razón por la que tenemos tanta gente aquí, en ambos lados de la ventanilla, es porque queremos hablar con cada persona. Queremos dar a cada persona la oportunidad de explicar, hablando de visas de paseo en particular, qué motivo tienen de viajar y volver a la República Dominicana y ellos pueden explicar su situación personalmente a nosotros. No hay un guión que los oficiales tienen que seguir, cada solicitante es diferente", resaltó Segas.

En cuanto al tiempo de espera en las citas para visas de paseo, Yomaris Macdonald, cónsul general adjunta de la Embajada, dijo que trabajan para reducir el tiempo que los solicitantes de visa tardan en la cita consular para que esta tarde entre 45 minutos a una hora, y piden a los dominicanos llegar a la cita una hora antes de la hora programada. Esto se debe a que han identificado que algunos solicitantes llegan hasta cinco horas antes a la sede de la embajada.