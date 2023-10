Los aspirantes a liderar la Cámara Baja de EEUU se someten a la criba de sus filas

Los dos aspirantes a suceder al republicano Kevin McCarthy como líder de la Cámara Baja de Estados Unidos, Jim Jordan y Steve Scalise, se sometieron este martes a la criba de sus compañeros de bancada, ante los que expusieron a puerta cerrada su candidatura.



La reunión, que se prolongó por horas, no terminó de cuajar ninguna de las dos candidaturas, según informaron medios estadounidenses, solidificando la incertidumbre del futuro del liderazgo republicano en el Congreso.



Scalise hizo énfasis en su intervención sobre la situación en la frontera, mientras que Jordan se concentró en los presupuestos del Estado, según detalló al portal Axios una fuente que estuvo presente en el encuentro, donde no se permitió el acceso a la prensa.



Ambos legisladores se comprometieron a dar su apoyo el uno al otro una vez el partido elija a quién propondrá como candidato para ocupar la vacante de Kevin McCarthy, quien fue removido de su cargo la semana pasada, de acuerdo con la cadena CNN.



El encuentro de hoy es el paso previo a una votación interna que tendrá lugar este miércoles, en dónde se decidirá quién sigue adelante con el proceso.



El liderazgo de la Cámara de Representantes está de forma interina en manos de Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte, después de que McCarthy fuera destituido el pasado 3 de octubre tras una moción en su contra presentada por el también conservador Matt Gaetz, integrante del ala más radical de la formación.



Aunque McCarthy apuntó en un primer momento que no planeaba volver a postular al puesto de "speaker", nombre con el que se conoce en inglés ese cargo, este lunes dejó esa posibilidad abierta al afirmar que su eventual retorno al liderazgo de la Cámara Baja está en manos de su partido.



"Dejaré que tomen la decisión que sea", recalcó en una conferencia de prensa.



De momento, según el digital Politico, ni Scalise ni Jordan ni McCarthy cuentan con el apoyo necesario, pero McCarthy tiene legisladores fieles, del ala centrista, que prometen nominarlo para que vuelva al puesto.



Jordan ocupa actualmente la presidencia del Comité Judicial de la Cámara Baja y Scalise es el líder de la mayoría republicana en ese hemiciclo.



Este último está bajo tratamiento por un cáncer de sangre y hay quienes consideran que esto es un factor en su contra: "Creo que su salud es un problema. No quiero a alguien que vaya a empeorar en el puesto. Es un trabajo duro en el que tienes que estar en todas partes", señaló a la CNN Ralph Norman, partidario de Jordan.



Hasta que no haya un nuevo presidente, la Cámara Baja se mantiene paralizada en la práctica, sin posibilidad de aprobar nueva legislación, en un momento en que se están negociando los presupuestos del actual año fiscal y en el que también está en el aire la ayuda a Ucrania o a Israel.



"La Cámara tiene que volver al trabajo y eso significa que tenemos que elegir al 'speaker'", dijo Scalise este lunes por la noche tras otra reunión a puerta cerrada mantenida por los republicanos, que se hicieron con el poder de la misma tras las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022.