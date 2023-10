EE.UU. toma medidas para acabar con las comisiones basura en diferentes industrias

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas destinadas a acabar con las comisiones basura en diferentes industrias, incluyendo la hotelera, del entretenimiento y la banca.



Las nuevas normativas, por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina para la Protección del Consumidor (CFPB), la Administración de Joe Biden espera ahorrarles a los consumidores miles de millones de dólares al año en tarifas basura, de acuerdo con varios comunicados de ambas agencias.



Una nueva normativa regla publicada por la FTC, que entrará en un periodo de comentario público, penalizará a los negocios que no sean transparentes desde un inicio con el costo total de los servicios que ofrecen.



Las compañías que no acaten la normativa, subrayó el escrito anunciando las medidas, podrán enfrentar multas económicas o verse obligados a reembolsar a los consumidores.



Las medidas, destacó el FTC en un comunicado, tienen como objetivo "asegurarse de que las empresas y negocios ya no puedan atraer a clientes con precios bajos que luego son inflados con comisiones".



"Las comisiones basura (...) obstaculizan la competencia, lo cual perjudica a los consumidores, a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a los emprendedores", destacó el documento.



El gobierno, a su vez, anunció medidas dirigidas específicamente a prohibir que las entidades bancarias y las instituciones financiaras cobren tarifas innecesarias a sus clientes por "servicios básicos" como revisar el saldo de sus cuentas u obtener información necesarias para solicitar créditos.



La CFBP emitió este miércoles un documento legal que detalla la manera en la que las entidades bancarias deben actuar para ceñirse a una ley federal, aprobada en 2010, que les obliga a dar la información sobre las cuentas de sus clientes sin costo alguno.



En las próximas semanas, adelantó el comunicado, el CFBP también publicará una normativa que obligara a las compañías financieras a permitir que sus clientes puedan compartir de manera "segura" su información bancaria con otras empresas.



La regla "facilitará a las personas cambiarse de banco o manejar cuentas de diferentes proveedores", detalló el escrito, "esta medida asegurará que las empresas compiten en base a la calidad de los servicios (...) y disuadirá el uso de comisiones basura".



Se espera que el presidente Biden de más detalles sobre estas nuevas medidas hacia el final de la mañana del miércoles en un discurso desde Washington.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.