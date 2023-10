Embajada de EE.UU. ha procesado casi 180 mil visas de no inmigrante en 2023

Las visas de no inmigrante son para entrar temporalmente a EE.UU. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos informó este martes que en lo que va de año se han procesado casi 180 mil visas de no inmigrante, lo que supone un aumento considerable respecto a las 130 mil que se entregaron en el 2022.

"Seguimos trabajando duramente este año y ya llevamos casi 180 mil visas de no inmigrante, en comparación a las 130 mil que se procesaron el año pasado", dijo la cónsul general adjunta de la legación, Yomaris Macdonald, durante un video en vivo en las redes sociales.

Las visas de no inmigrante están dirigidas a aquellas personas que buscan entrar en los Estados Unidos de manera temporal, ya sea por razones de negocios o placer; estudiantes o visitantes de intercambio; los que transitan por el país con otro destino; trabajadores por temporada o trabajos contratados por compañías estadounidenses por periodos más largos; diplomáticos, periodistas que van a cubrir eventos específicos, y otros que piensan viajar por periodos de tiempo limitados.

Durante la conversación transmitida en Instagram, la Embajada indicó que de este tipo de visas hay más de 20 clases.

En septiembre, el cónsul general de la legación, Greg Segas, dijo que hasta ese momento se habían procesado más de 156 mil visas de no inmigrante, y que esperan elevar ese número a 200 mil para final de este año.

Durante una conversación con medios en la Embajada en ese momento, Segas explicó que, a diferencia de las visas de residencias, las de no inmigrante no tienen un número específico que se deben aprobar o rechazar, y aunque llevan un conteo del número de visados que rechazan, no los hacen públicos.

Motivos del rechazo de visas

El cónsul general de la legación estadounidense dijo que la razón por la que se rechazan más visas de paseo es porque el solicitante no puede demostrar que regresará a República Dominicana luego de visitar Estados Unidos.

Para evitar esto, los funcionarios que participaron este miércoles en el Instagram Live insistieron en la importancia de ser honestos en su solicitud, así como de "demostrar que no tiene intenciones de quedarse en Estados Unidos, es decir, que van a volver a la República Dominicana".

Este martes la Embajada de EE.UU. anunció que a partir desde este miércoles habilitarán semanalmente fechas para programar o reprogramar citas para visados de no inmigrante, un nuevo cambio, ya que las nuevas fechas se ponían disponible cada dos semanas.

República Dominicana se encuentra entre los 10 a nivel mundial que más procesa visados de este tipo hacia los Estados Unidos y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el procesamiento de solicitudes de residencia.