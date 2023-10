Un exjefe de Gabinete de Trump lo acusa de ser "deshonesto" tras recibir inmunidad

El exjefe de Gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, acusó al exmandatario republicano (2017-2021) de ser "deshonesto" cuando afirmó que había ganado los comicios de 2020, tras recibir inmunidad para testificar por parte del fiscal especial Jack Smith, según la cadena ABC, que cita a fuentes cercanas.



Según el medio estadounidense, Meadows se ha reunido hasta en tres ocasiones con los fiscales federales encargados de investigar a Trump por sus supuestos intentos de revertir el resultado electoral de 2020, cuando el exmandatario perdió la Presidencia frente al demócrata Joe Biden.



En sus declaraciones, Meadows desdijo algunos de los comentarios que hizo en un libro sobre la Administración de Trump que publicó en 2021, como que los comicios fueron fraudulentos y que estuvieron amañados con ayuda de la prensa progresista.



Según ABC, el exjefe de Gabinete le dijo a los investigadores que no ha visto ninguna prueba de fraude, y que el Departamento de Justicia se tomó en serio las acusaciones de la Administración, al contrario de lo que dice en su libro.



Meadows explicó además a los fiscales que le contó todo esto a Trump pocas semanas después de las elecciones. Sin embargo, el exfuncionario aclaró que nunca escuchó al republicano admitir que había perdido los comicios.



Según el medio, el acuerdo de inmunidad de Meadows implica que la información que ha proporcionado a los fiscales no se puede usar contra él en una acusación federal.



La cadena CNN, por su parte, explica que este tipo de acuerdos por lo general implican que el cooperante no será procesado.



Meadows no se encuentra entre los acusados en ninguno de los casos de Jack Smith contra Trump (el de los intentos por revertir las elecciones de 2020, en Washington D.C, y el del manejo de documentos clasificados, en Miami), pero sí en el que dirige la fiscal Fani Willis en Georgia por los supuestos intentos del exmandatario de revertir los resultados electorales en el estado.



El exjefe de Gabinete había pedido trasladar de un tribunal estatal a uno federal el caso de Georgia, pero su petición fue rechazada.



El martes se declaró culpable en este mismo caso una tercera abogada del equipo legal de Trump. La letrada, Jenna Ellis, podrá declarar como testigo contra el expresidente.



En su declaración de este martes ante el tribunal del Condado de Fulton, Ellis apuntó además directamente a los miembros más veteranos del equipo legal del exmandatario republicano, entre los que se encuentra Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Trump.



Ellis es la cuarta acusada -y la tercera abogada del equipo legal de la campaña de Trump- que se declara culpable en este caso, en el que el expresidente, Meadows y otras 17 personas están imputadas por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado, donde Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49.5 %), el más estrecho de todo el país.