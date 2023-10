Una mujer de Miami condenada por defraudar casi US$ 37 millones en servicios médicos

Una mujer del sur de Florida (EE.UU.) fue condenada a más de ocho años de prisión por defraudar junto a otras personas casi 37 millones de dólares en un esquema de facturaciones ficticias de servicios médicos, informó este viernes la Fiscalía.



Arisleidys Fernández Delmas, de 33 años, de Miami, Florida, fue sentenciada a 104 meses de prisión federal, seguidos de tres años de libertad supervisada, por su participación en una "conspiración de fraude a la atención médica", según un comunicado divulgado hoy.



El esquema de fraude facturó al seguro de salud Blue Cross Blue Shield (BCBS, en inglés) más de 36 millones de dólares "por servicios de fisioterapia que los pacientes nunca recibieron", añade.



Fernández fue una de las 15 personas acusadas en este caso cuyos "cómplices también pagaron sobornos" a cambio de derivar a beneficiarios adicionales de BCBS a clínicas de fisioterapia para que se pudieran presentar más reclamaciones fraudulentas de atención médica, señaló la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.



"Estos cómplices también pagaron a masajistas autorizados (...) para que actuaran como 'propietarios nominales' y operadores de las clínicas de fisioterapia", lo que "permitió a los líderes del plan evitar varios requisitos de licencia de clínicas médicas e intentar evadir el proceso penal".

"Los co-conspiradores propietarios de las clínicas luego presentaron reclamaciones de seguro médico fraudulentas a BCBS por beneficios de atención médica que eran médicamente innecesarios y ni siquiera se proporcionaban", detalló el comunicado.



Según las pruebas presentadas ante el tribunal, desde agosto de 2018 hasta febrero de 2023, los acusados ofrecieron sobornos a empleados de varias compañías como JetBlue Airways, AT&T Inc. y TJX Companies Inc.



El objetivo, añade la Fiscalía, era inducir a los beneficiarios a servir como pacientes en 30 clínicas de fisioterapia del sur de Florida.



Además de la pena de cárcel impuesta a Fernández, se le ordenó pagar una restitución por un monto de 8.6 millones de dólares.



Once acusados se han declarado culpables de su participación en el esquema fraudulento de facturación de fisioterapia y otros tres han hecho sus "comparecencias iniciales" ante un tribunal federal de Florida.